Covid-19 : Le Sénégal plus que jamais rattaché au panafricanisme

« Dans un contexte global marqué par de nouvelles menaces transfrontalières comme le covid-19, la vulnérabilité de l’Etat-Nation rend encore plus pertinent l’attachement de notre pays au panafricanisme », a-t-il soutenu à la veille du 60e anniversaire du Sénégal indépendant.

« L’unité africaine est pour nous un impératif de premier ordre, je poursuivrai sans relâche mes efforts à l’échelle sous régionale et continentale pour un front commun de l’Afrique dans la gouvernance mondiale et la prise en charge de l’impact du covid-19. Quand une crise frappe toutes les économies, les plus faibles sont évidemment les plus affectées », a estimé le chef d’Etat sénégalais.

Par ailleurs, cette crise doit nous faire réfléchir davantage au plan local sur nos « limites et nos vulnérabilités », a-t-il poursuivi, notant que « nous devons encore produire plus, et mieux consommer sénégalais pour être moins dépendants des marchés extérieurs ».

« Je tiens particulièrement à la mise en œuvre accélérée du Programme d’autosuffisance en riz », a dit Macky Sall, assurant que le Sénégal a fait de « grands progrès » dans la production agricole pour assurer sa souveraineté alimentaire.

En outre, le chef d’Etat a réitéré son appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux à appuyer les efforts de l’Afrique en annulant la dette publique et en réaménageant la dette privée selon des mécanismes à convenir. Parce que « du reste, la tourmente qui secoue le monde a fini de révéler au grand jour la fragilité de tous les pays et leurs vulnérabilités communes. Alors, il est temps de repenser l’ordre des priorités ».