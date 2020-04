Fête de l’indépendance…Macky préside une cérémonie sobre

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé au Palais de la République une cérémonie symbolique de levée des couleurs en lieu et place de la grande parade civilo-militaire initialement prévue pour célébrer le soixantième anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Le président de la République avait à ses côtés le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, le Chef d’Etat-major des Forces armées le général Birame Diop, le Haut commandant de la Gendarmerie le général Jean Baptiste Tine.

Le Chef de l’état-major particulier du président de la République le contre-amiral (général) Cheikh Bara Cissokho , l’Inspecteur Général des Forces Armées Sénégalaises, le général François Ndiaye et le Grand chancelier le général à la retraite Meïssa Niang ont pris part également à la cérémonie.

Le soixantième anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été célébré ce samedi dans la plus grande sobriété en raison de la pandémie du Covid-19.

Toutes les autres manifestations initialement prévues ont également été annulées sur l’étendue du territoire national.

Cette année, le thème de la fête de l’indépendance porte sur ‘’ le rôle des Forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes’’.

Dans son message à la nation, le président de la République a rappellé que les Forces de défense et de sécurité sénégalaises, fidèles au concept Armée-Nation, ‘’ font corps et âme avec la Nation, et en ressentent chaque pulsation’’.