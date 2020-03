Covid-19 : Les Juristes Africains en phase avec les mesure prises par le Président

Il s’agit d’une situation exceptionnelle prévue par le Droit pour parer à un péril imminent et qui nécessite une restriction des libertés, notamment celle de travailler, d’aller et de venir….

Au regard des motifs invoqués pour la mise en œuvre de l’état d’urgence et de la gravité de la situation, des atteintes sont portées aux libertés fondamentales; le contrôle est toutefois opéré par le juge administratif dans le cadre de l’état d’urgence. Mais elle ne pourrait justifier un usage excessif ou abusif de la force publique.

Eu égard à la situation économique et sociale de nos pays, une attention particulière devrait être accordée aux personnes les plus vulnérables qui occupent plus de la moitie (voir 70%) des populations et au risque de susciter des conflits au sein des populations.

En somme, l’Administration doit être contrôlée, certains lieux publics fermés, les usagers protégés au regard de la menace grave et imminente (calamite publique) et voilà pourquoi l’ordre public doit être respecté y compris par la restriction des droits et libertés fondamentales. L’usage de l’armée n’est pas a exclure pour discipliner les populations à défaut d’auto-confinement.

Enfin, l’Aja lance un appel aux autorités pour la sauvegarde des droits économiques et sociaux, par la formalisation de la redistribution des ressources afin que cette situation n’augmente la misère, la pauvreté et les conflits dans nos Nations.

Fait à DAKAR le 25 Mars 2020