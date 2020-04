Covid-19 : Mamadou Biguine Gueye et Cissé Kane Ndao écrivent au Président…

Excellence, Monsieur le Président de la République,

La pandémie du Covid-19 nous aura enseigné d’infinies leçons. Parmi celles-ci, retenons celle

désormais bien évidente que ce sont les compétences intellectuelles et professionnelles qui

gouvernent le monde, et permettent en temps de guerre, sanitaire pour celle dont nous

parlons, de faire avancer la science et la recherche, et de sauver l’Humanité. En effet, selon le

Larousse, une compétence consiste en la « capacité reconnue en telle ou telle matière en raison

de connaissances possédées et qui donne le droit d’en juger ». Dans les écoles les plus

distinguées de la pédagogie, une compétence est définie à l’unanimité comme « un ensemble

de savoirs, de savoirs-faire et de savoirs-être organisés, en vue d’accomplir convenablement

une ou des tâches ». L’une dans l’autre, ces deux conceptions de la compétence ne font qu’une,

à y voir de près.

La compétence est fondamentale. Elle constitue avec l’humilité, les qualités essentielles sans

lesquelles il n’y a pas d’exemplarité, et, sans exemplarité, il ne peut y avoir de leadership

efficace en quelque type de management que ce soit.

Excellence, Monsieur le Président de la République, les Etats émergents et les grandes

puissances ont de tout temps mis l’accent sur la capacitation de leurs ressources humaines en

tous domaines. C’est le seul secret de la fulgurance de leur envol économique. Quel que soit le

secteur considéré, les pays diffèrent, quant aux conditions mises en place pour l’éclosion et la

valorisation de toutes les compétences et des talents, au service de leur développement

économique. Ceux qui y réussissent le mieux règnent sur les autres.

Le Sénégal qui nous intéresse, dispose en ce qui le concerne d’un formidable capital humain

capable de conduire notre pays vers l’émergence tant souhaitée, au grand bonheur des

générations, actuelles et futures.

Excellence, Monsieur le Président de la République, privilégiez donc davantage les

compétences dans le choix des hommes que votre décret promeut, pour la réussite et le succès

de votre vision que vous avez la légitimité et la responsabilité de mettre en œuvre, pour la

satisfaction exclusive des attentes du peuple sénégalais, qui vous a confié sa destinée.

Nous tenons notre recommandation du seul constat que l’avènement du Covid 19 a permis de

voir à l’œuvre des hommes et des femmes compétents piloter avec efficacité et efficience le

plan de riposte contre la pandémie du coronavirus, avec le succès que nous constatons.

A notre humble avis, de telles dispositions que vous avez mises en œuvre pourraient

dorénavant guider vos choix pour vous mener et nous mener ensemble, vers l’atteinte de nos

objectifs d’émergence. Oui, Excellence, le Sénégal au vu des performances de son dispositif et

des résultats provisoires contre le Covid-19 est le premier pays d’Afrique de l’ouest à la pointe

du combat contre cette pandémie. Le monde entier, tourmenté par sa montée en puissance,

observe notre petit pays et s’interroge. Qui est à l’origine de ces prouesses Excellence, au-delà

bien entendu des stratégies intelligentes de riposte, résultats de votre grande clairvoyance ? Ce

sont des sénégalais, des spécialistes dans leurs domaines respectifs, des personnalités de votre

génération et de la nôtre aussi ! Jusqu’à l’irruption du Covid-19, n’étaient-ils que des

anonymes ? Nous sommes tentés de répondre par l’affirmative mais non, évidemment !

Puisque quelque part dans ce pays, nombre de nos compatriotes à qui ils ont permis de vivre,

de survivre, les connaissaient très bien. Ainsi qu’à l’international, où leurs expertises

reconnues ont accompagné les plus grandes organisations internationales, et des pays

confrontés à des cataclysmes terribles.

Excellence Monsieur le président de la République, privilégiez donc le mérite, promouvez la

compétence, récompensez le leadership managérial basé sur l’exemplarité. Mettez en avant le

mérite désormais, comme une pratique tirée d’une leçon apprise de la lutte contre cette

pandémie ! Cela ne vous empêchera, et nous en sommes absolument convaincus, d’engranger

de grandes victoires, au sens politique du terme, puisque le peuple sénégalais, votre peuple qui

vous a plébiscité lors de la dernière présidentielle sera bien consciente de vos choix forts pour

la satisfaction de ses préoccupations. Et d’ailleurs, vous l’avez dit, l’avènement immuable d’un

nouvel ordre mondial commande aux nations de fourbir leurs armes, pour défendre leurs

intérêts primordiaux et assurer leur survie en comptant d’abord sur leurs propres ressources,

surtout intellectuelles, et leurs compétences professionnelles qui seront déterminantes dans

cette nouvelle forme de guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Cet enjeu vital, et

l’imminence des bouleversements qui vont arriver exigent que le Sénégal soit prêt ; pour y

faire face, vous avez le devoir de vous entourer des meilleurs d’entre nous, Excellence, comme

vous avez mobilisé toutes les forces vives de la Nation pour une riposte nationale contre le

Covid-19 !

Concluant ce propos Excellence, nous vous confions cette réflexion de Jacques Bidet « … À

travers la mondialisation capitaliste émerge, dans les pires conditions, une réalité nouvelle, une

planète qui est l’affaire de tous. Et nous ne pouvons nous en saisir qu’à travers une multiplicité

de mouvements…, de réseaux de recherche, de solidarité et d'initiatives. Il y a donc place pour

les gens de toutes compétences, mêlés aux citoyens de toutes obédiences, qui eux aussi, suivent

en participant ».

Vivement la vraie promotion des compétences au profit de la seule émergence de notre cher

Sénégal dans une Afrique unie et prospère !

Patriotiquement à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République.

Par Mamadou Biguine GUEYE et Cissé Kane NDAO