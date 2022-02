Covid-19 : Plus de 700 mille doses de vaccins périmées

Il y a de cela un an que la campagne de vaccination contre la covid-19 a été lancée au Sénégal. D’après le coordonnateur du Programme Elargi de Vaccination (PEV), Dr Ousseynou Badiane, la campagne a connu des hauts et des bas. A l’en croire, le Sénégal est présentement à 2,5 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccins et plus de 02 millions sont complètement vaccinées. Malgré cela, le ministère de la Santé a commencé d’administrer les doses de rappel. Mais, indique Dr Badiane, ce n’est pas la grande affluence pour le moment. En tout cas, tous ceux qui souhaitent prendre leur 3e dose peuvent se rapprocher de la structure de santé la plus proche.

Dr Badiane renseigne par ailleurs que le bilan pour les vaccins périmés n’est pas encore exhaustif. Mais on peut retenir que plus de 700 mille doses de vaccins contre la covid-19 sont périmées, depuis le début. Cette situation s’explique, selon lui, par la courte durée de vie des vaccins mais aussi leur faible utilisation ces derniers temps.

Pour ce qui est du boycott de la Fédération des Syndicats de santé (F2S) du 2e passage de la vaccination contre la polio, le coordonnateur du PEV minimise. Selon lui, c’est un seul syndicat qui va boycotter la campagne. A l’en croire, c’est une partie du personnel de santé qui menace de boycotter, mais dans tous les cas, par rapport aux préparatifs, tout se passe bien pour le moment bien, rapporte L’As.