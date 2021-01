Covid-19 : variants britannique, sud-africain et japonais…tous dangereux

Variants britannique, sud-africain et japonais : les 3 mutations du virus sont dangereuses à leur façon selon l’OMS

Les variants de la Covid-19, détectés ces dernières semaines, circulent dorénavant dans plusieurs pays du monde. Ces nouvelles souches inquiètent tout particulièrement les autorités sanitaires, notamment l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon l’agence onusienne, les trois mutations du virus constituent un danger chacune à leur manière.

À ce jour, trois mutations du virus Sars-CoV-2 ont été identifiées. La première a été repérée au Royaume-Uni, plus précisément dans le sud-est de l’Angleterre. Ce variant s’est rapidement propagé sur le territoire ces dernières semaines. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait été informée de cette découverte, le 14 décembre dernier.

La deuxième souche a été détectée en Afrique du Sud. Elle a été signalée pour la première fois le 18 décembre dernier à l’agence onusienne. La dernière mutation en date a été trouvé au Japon. Le pays a informé l’OMS de l’apparition de ce nouveau du virus, tout droit venu du Brésil, ce 10 janvier.

Les variants britannique et sud-africain se sont d’ores et déjà développé dans plusieurs pays, dont la France. Selon l’OMS, la souche anglaise circule actuellement dans 50 états, et le virus sud-africain a été retrouvé dans 20 nations. Ces trois souches suscitent des craintes chez de nombreux gouvernements depuis quelques semaines. Ces mutations inquiètent particulièrement l’OMS, qui s’est réuni en urgence ce 14 janvier pour se pencher sur ces nouveaux variants du coronavirus.

« Plus le virus se propage, plus il risque de se transformer. Et surtout, certains variants du virus semblent présenter une transmissibilité plus forte », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du point sur la Covid-19, le 11 janvier. Il a expliqué que cela peut entraîner une augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations, ce qui est problématique pour les agents de santé et les hôpitaux « déjà proches du point de rupture ». « De hauts niveaux de contamination signifient que nous devons nous attendre à l’émergence de davantage de variants », a précisé l’agence onusienne.

« À partir des enquêtes préliminaires et en cours en Afrique du Sud, il est possible que ce variant soit plus transmissible que les variants qui circulaient auparavant en Afrique du Sud », a estimé l’OMS dans son bulletin hebdomadaire paru ce 12 janvier. « En outre, si ce nouveau variant ne semble pas provoquer une forme plus grave de la maladie, la hausse rapide du nombre de cas observée a mis les systèmes de santé sous pression », a spécifié l’organisation.