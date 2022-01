Covid au Sénégal : Voici les personnes éligibles pour la 3e dose

On en sait un peu plus sur les nouvelles orientations sur les vaccins anti-Covid-19 utilisés au Sénégal et l’administration d’une 3e dose. Dans une note adressée aux médecins-chefs de région, le ministère de la Santé précise les personnes éligibles à une dose de rappel de vaccin anti-covid19.

En effet, toute personne âgée au moins de 18 ans et ayant déjà reçu une série de vaccinations complète conformément au calendrier vaccinal arrêté par le pays peut prendre une troisième dose. Toute personne désireuse est autorisée à prendre une dose de rappel de Sinopharm au moins 06 mois après la prise de la dernière dose de Sinopharm ; une dose de rappel de AstraZeneca au moins 06 mois après la prise de la dernière dose de AstraZeneca.

Idem pour Pfizer, Moderna et Johnson And Johnson. Le ministère de la Santé précise que le programme n’autorise pas l’interchangeabilité des antigènes actuellement disponibles pour l’administration d’une dose de rappel jusqu’à nouvel ordre.

Pour les enfants, le programme n’autorise pas l’administration du vaccin anti-covid-19 qu’à partir de 12 ans révolus et dans l’une des deux conditions suivantes : un cas de comorbidité avérée attestée par le médecin traitant et en cas d’impératif majeur motivé. Il est recommandé l’utilisation des vaccins à ARNm (PFIZER et MODERNA) pour ces enfants, rapporte L’As.