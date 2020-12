Crash d’un avion de Senegalair : Le DG de l’ANACIM et Cie envoyés en correctionnel

La page Senegalair n’est toujours pas encore tournée. Après le crash d’un avion de cette compagnie, qui remonte à 5 ans, le Directeur général de l’ANACIM et quatre mis en cause ont été renvoyés en correctionnelle.

Selon Libération, des incidents ont été signalés avant le crash. « Maguèye Marame Ndao, Directeur Général de l’Anacim n’avait pas pris les mesures nécessaires, tel qu’il résulte de ses propres aveux », assène le doyen des juges qui vise tout le monde pour homicide involontaire.

Lorsque le Secrétaire général de la Haute sécurité de l’aéroport Léopold Sédar Senghor avait voulu, six (6) mois, avant les faits, retirer à Senegalair l’autorisation d’accès à l’aéroport, l’Anacim lui avait fait savoir que leur agrément est en cours de renouvellement. Le Dg de Senegalair, Géral Gabriel Diop, « s’est entêté à exploiter l’aéronef malgré l’état de l’appareil (…) Il n’a pas retenu les leçons du passé, notamment la chute d’un de ses avions en mer, à Ngaparou, causant la mort de cinq individus », rajoute-t-il.

Les faits qui leur sont reprochés remontent au 5 septembre 2015. Ce jour-là, la tour de contrôle de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor signalait avoir perdu la communication avec l’aéronef de type British Aerospace BAe 125-700 immatriculé 6V-AIM, appartenant à la compagnie privée Senegalair, à hauteur de Tambacounda. Il était 18h22mn. L’aéronef qui était toujours visible sur le radar avait décollé de Ouagadougou à 16h36 mn, avec sept passagers à bord dont trois membres de l’équipage. Il était attendu à Dakar à 18h30mn selon le plan de vol.

À 18h58mn, l’avion a été localisé par le radar survolant Dakar en éloignement, en plein ouest. A 19h,07 mn, l’opérateur de jour a constaté la perte totale de contact avec l’aéronef à environ 60 nautiques (111 kilomètres) à l’Ouest des côtes de Dakar. C’est ainsi que l’alerte a été déclenchée à 19h15 mn pour démarrer les opérations de recherches de l’aéronef par le centre de coordination des sauvetages.

Se trouvant à bord de l’appareil : un équipage composé de deux pilotes algériens et un mécanicien congolais nommés respectivement Mohamed Addad, Hichem Berkani, et Arsène Kongolo ; un personnel médical constitué d’un médecin et de deux infirmiers sénégalais à savoir Yahya Diop, Cheikh Tidiane Niang et Youssoupha Diédhiou et enfin une patiente française du nom de Céline Pirat. Tous ont péri dans le crash.