Crise du voile…un héros nommé Mamadou talla

L’histoire du voile interdit à Sainte Jeanne d’arc a fait du ministre de l’éducation, un héros. Ce sujet très sensible qui commençait à glisser insidieusement sur la pente religieuse avec des conséquences redoutables a eu une issue heureuse grâce à la médiation de Mamadou Talla. En conseil des ministres jeudi, le chef de l’Etat a insisté pour saluer l’intervention de l’Eglise, mais a surtout chaleureusement félicité le ministre Mamadou Talla pour sa sérénité dans la gestion du dossier. «Vous avez géré ce dossier sensible sans passion, sans pression, dans la discrétion et l’efficacité. L’image de l’Etat n’a pas été écornée et je vous en félicite chaleureusement», aurait-il dit en substance avant de saluer le sens de la responsabilité des différents acteurs qui ont su trouver un terrain d’entente sans contraindre l’Etat à sévir.