Croisade contre le Covid-19 : Me Malick Sall veut assurer la défense des Cours et Tribunaux

La croisade contre le coronavirus doit être menée au plan national, de manière globale, inclusive et harmonieuse. C’est l’approche qui sous-tend le plan d’action d’une haute portée humanitaire que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est en train de dérouler pour jouer pleinement sa partition dans la riposte contre le Covid 19. Ainsi, après avoir lancé la contre-offensive contre la pandémie dans le

Fouta, à Matam, Ranérou et Kanel, Me Malick Sall veut combiner ce ciblage social avec la prise en charge de la grande famille judiciaire. Ce dernier a dépêché une forte délégation à l’intérieur du pays pour convoyer des lots de matériels et de produits désinfectant, d’une valeur inestimable, au niveau de l’ensemble des Cours et Tribunaux du Sénégal. Cette action sociale est destinée à prémunir les magistrats, les avocats, les justiciables et l’ensemble des acteurs qui fréquentent les Temples de Thémis.

Cette nouvelle donation du Ministre de la Justice, Me Malick Sall est constituée de : 20 000 gants, 3600 savons antibactériens, 600 gels hydroalcooliques, 1000 masques, 2 pistolet thermos flash.

Un ciblage socio-professionnel, intégrant l’ensemble de la famille judiciaire du Garde des Sceau, qui intervient quelques jours seulement après la batterie de mesures qu’il a énoncé pour préserver le milieu carcéral et les acteurs de la justice.