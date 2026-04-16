De Wade à Diomaye…le Sénégal entre héritage de bâtisseurs et brumes de l’incertitude

L’histoire politique du Sénégal contemporain ressemble à un immense chantier de construction où chaque chef d’orchestre apporte sa partition. Abdoulaye Wade, le « Pape du Sopi », restera dans les annales comme celui qui a véritablement tracé la voie de la modernité. Par sa vision audacieuse des « Grands Travaux », il a brisé le complexe d’infériorité infrastructurel du pays, dessinant les contours d’un Sénégal émergent à travers des projets emblématiques comme l’autoroute à péage et l’aéroport Blaise Diagne, prouvant que l’ambition n’avait pas de limites.

Succédant au bâtisseur, Macky Sall s’est attelé à la consolidation et à l’amplification de cet héritage. Sous son magistère, le pays s’est métamorphosé en un vaste réseau de connexions. Du TER au BRT, en passant par les ponts de la Sénégambie et les stades de standing international, l’ère Sall a été celle de la concrétisation matérielle. Il a su transformer les pistes tracées par son prédécesseur en autoroutes de développement, installant le Sénégal sur la rampe de lancement d’une économie diversifiée et outillée.

Aujourd’hui, l’arrivée au pouvoir du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko a suscité un espoir sans précédent. Le peuple sénégalais n’attend pas seulement une continuité, mais un dépassement. Les sénégalais espèrent de ce régime qu’il fasse mieux que les deux « précurseurs » en ajoutant la dimension humaine et souveraine à la pierre et au béton. Il s’agit désormais de transformer ces infrastructures en bien-être social, en souveraineté alimentaire et en justice équitable pour tous.

Pourtant, après les premiers éclats de la victoire, l’enthousiasme populaire se heurte à une réalité plus terne. Pour l’heure, le duo semble naviguer à l’aveugle dans les eaux troubles de l’exercice du pouvoir. La rupture tant promise peine à se matérialiser par des actes concrets et structurants. On assiste à une phase de tâtonnements où la vision globale semble s’effacer derrière la gestion des urgences quotidiennes, laissant les observateurs sur leur faim.

Le fameux « Projet », brandi comme la panacée durant la campagne électorale, semble s’être égaré dans les méandres de la bureaucratie et des calculs politiques. Alors que l’économie mondiale n’attend pas, le Sénégal donne l’impression de marquer le pas. Les réformes majeures sont en attente, et les signaux envoyés aux investisseurs et aux citoyens restent flous, créant un climat d’attentisme délétère pour la croissance nationale.

Plus inquiétant encore, une sourde « guéguerre » semble s’installer au sommet de l’État. Les tensions latentes entre l’institution présidentielle, incarnée par Bassirou Diomaye Faye, et l’appareil du parti Pastef, dirigé par Ousmane Sonko, créent une cacophonie préjudiciable. Cette dualité, qui devait être une force, devient un frein où les arbitrages politiques prennent le pas sur les décisions stratégiques, paralysant l’action gouvernementale.

Pendant que les alliés se livrent à cette joute feutrée pour le contrôle de l’influence, le peuple sénégalais, lui, est obligé de se tourner les pouces. Le panier de la ménagère reste lourd, le chômage des jeunes demeure une bombe à retardement et le coût de la vie ne faiblit pas. La patience, bien que légendaire chez les Sénégalais, commence à s’effriter face à ce qu’ils perçoivent comme une déconnexion entre les promesses de campagne et la réalité du palais.

L’enjeu est pourtant de taille : Diomaye et Sonko doivent prouver qu’ils ne sont pas seulement les héritiers d’un système qu’ils ont combattu, mais les architectes d’une ère nouvelle. Faire mieux que Wade et Macky Sall demande plus que des slogans ; cela exige une rigueur d’exécution et une cohésion sans faille. Le Sénégal ne peut se permettre le luxe d’une transition interminable ou d’un conflit d’ego au sommet de l’État.

En fin de compte, le temps presse. Pour que le « Projet » ne devienne pas une chimère de plus dans l’histoire politique du pays, le duo exécutif doit impérativement reprendre les commandes avec clarté. Il s’agit de transformer l’essai, de dissiper les brumes et de montrer que la voie tracée par Wade et construite par Macky peut mener, enfin, à une prospérité partagée pour chaque citoyen.

La rédaction de Xibaaru