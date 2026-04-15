Escroquerie : Ils imitent la signature du Haut Commandant de la Gendarmerie pour 48 millions F CFA

Une gérante de société, sa sœur et un informaticien dorment en prison. Selon les révélations de L’Observateur, le trio a réussi à « soutirer plusieurs millions de francs CFA » à la Bank of Africa (BOA) en produisant de faux documents.

Pour renflouer sa société « Aïcha Plus », A. Fall a mis au point un stratagème d’une audace rare. Au lieu de garanties classiques, elle a présenté à la banque une Attestation de virement irrévocable (AVI) de 56 millions de francs CFA, censée émaner de la Gendarmerie nationale.

Avec l’appui de M. Ndiaye, un informaticien basé à Ouakam, les faussaires ont « scanné » et apposé sur leur document les signatures et cachets du Général de division, Haut commandant de la Gendarmerie, ainsi que ceux d’un Colonel. Ce montage, facilité par la sœur de la gérante qui a fourni les éléments nécessaires, a permis de débloquer deux crédits successifs pour un montant total de 48,4 millions de FCFA.

Le 26 mars dernier, le château de cartes s’est effondré. Ne voyant pas venir les remboursements promis, la banque a fini par interpeller l’institution militaire. La réponse des pandores a été sans appel, pointe la même source : « aucun contrat ne lie la Gendarmerie à la société Aïcha Plus. »

Cueillis par la Section de Recherches (SR) de Dakar, les trois complices sont poursuivis pour faux en écriture publique et escroquerie, conclut le quotidien du Groupe futurs médias.