Rencontres Annuelles FMI/Banque Mondiale : Me Aissata Tall Sall à Washington

Washington a accueilli cette semaine les Rencontres Annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, un rendez-vous majeur où se croisent décideurs politiques, experts financiers et parlementaires du monde entier. Parmi les invités de marque figurait Me Aissata Tall Sall, avocate et femme politique sénégalaise, conviée en sa qualité de Vice-Présidente du Réseau des Parlementaires sur le FMI et la Banque Mondiale.

Lors de cette rencontre, elle a tenu à remercier chaleureusement Kristalina Georgieva, Directrice Générale du FMI, pour « l’intéressante séance de travail au cours de laquelle d’importants sujets d’actualité ont été abordés, dont bien évidemment la situation de nos pays face aux chocs externes, notamment la nouvelle crise entre l’Iran, les États-Unis et Israël ».