Crue dévastatrice au Népal et au Tibet : Le dernier bilan s’approche des 400 morts

La crue provoquée par l’effondrement d’un glacier après un séisme de magnitude 5,2 a dévasté plusieurs zones à la frontière entre le Népal et la Chine. Le bilan fait désormais état de 392 morts et de plus de 1 400 disparus.

Le bilan de la crue survenue mercredi 26 août à la frontière montagneuse entre le Népal et le Tibet s’est encore alourdi. Au moins 392 personnes ont péri dans la gigantesque coulée de boue qui a frappé la région, dont 389 au Népal et 3 dans le territoire chinois voisin du Tibet.

Selon les éléments disponibles, le phénomène a été provoqué par l’effondrement d’un glacier après un séisme de magnitude 5,2. Le puissant mur d’eau et de boue qui s’est déversé dans la région a balayé des villages entiers et causé d’importants dégâts.

Outre le lourd bilan humain, plus de 1 400 personnes sont portées disparues à la suite de la catastrophe. Plusieurs zones ont été particulièrement touchées, notamment les vallées des rivières Trishuli, dans le district de Nuwakot au nord de Katmandou, et Bhotekoshi.

Du côté tibétain, Gyirong Port figure également parmi les secteurs frappés par la coulée de boue. Au Népal, des villages entiers, à l’image de Syabrubesi, ont été balayés par la crue.

Face à l’ampleur de la catastrophe, les autorités népalaises ont mobilisé plus de 9 000 soldats et policiers pour participer aux opérations de secours. Les équipes engagées ont déjà permis d’évacuer 351 personnes.

Les opérations se poursuivent alors que le gouvernement népalais met en garde contre le risque d’une seconde crue. Le bilan de cette catastrophe demeure donc susceptible d’évoluer, alors que les secours continuent d’intervenir dans les zones touchées.