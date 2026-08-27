Keur Massar : Un chef de gang interpellé par la Brigade de Recherches

La Brigade de Recherches de Keur Massar a placé en garde à vue, le 25 août 2026, un individu de nationalité sénégalaise, soupçonné d’être impliqué dans plusieurs faits, dont des agressions commises à la fin des combats de lutte.

Dans le cadre de ses missions de lutte contre la criminalité, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le 25 août 2026 à 12 heures, à la garde à vue d’un individu de nationalité sénégalaise.

Selon les éléments communiqués, le mis en cause est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol à mains armées, violences et voies de fait, coups et blessures volontaires, outrage à agent dépositaire de l’ordre public, rébellion, détention d’arme blanche et trafic de chanvre indien.

L’interpellation fait suite à la plainte de deux citoyens qui auraient été victimes d’agressions. Les éléments de la Brigade de Recherches ont alors mené une opération de sécurisation ayant conduit à l’interpellation du suspect.

Selon les informations fournies, il serait le chef d’un gang qui terrorisait des citoyens à la fin des combats de lutte. Il aurait également proféré, via TikTok, des menaces à l’encontre des forces de sécurité qui étaient à sa recherche.

Le suspect s’était réfugié aux Parcelles Assainies de Keur Massar et se retranchait avec ses acolytes dans la forêt de Mbao après ses agressions.

Dans la nuit du 24 au 25 août 2026, un homme aurait été témoin d’une scène d’agression au niveau de la station Shell de Keur Massar. Alors qu’il tentait de porter secours à la victime, il aurait été attaqué et aurait reçu un coup de couteau à l’avant-bras.

La personne agressée aurait, pour sa part, subi des blessures, tandis que sa moto aurait été caillassée. Les assaillants avaient ensuite pris la fuite. Les deux victimes ont formellement identifié le suspect interpellé par les gendarmes, selon les éléments communiqués.

La perquisition effectuée au domicile du mis en cause a permis aux enquêteurs de découvrir deux machettes, des bidons de diluant vides ainsi que des résidus de chanvre indien.

L’individu a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure engagée pour les faits qui lui sont reprochés.