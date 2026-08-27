Les Moustarchidines démentent toute réception de fonds politiques et annoncent une plainte contre…

La Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) a réagi aux propos tenus lors de l’émission « RFM Matin », animée par Babacar Fall. Dans un communiqué publié ce jeudi 27 août 2026 à Tivaouane, sa cellule de communication conteste les déclarations de l’invité Abdou Sarr Sy concernant son frère, le guide religieux Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum.

La polémique née de l’émission « RFM Matin » connaît une nouvelle évolution. Dans un communiqué rendu public ce jeudi à Tivaouane, la cellule de communication de la Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) a tenu à apporter des précisions après l’intervention de M. Abdou Sarr Sy, qui s’est exprimé au sujet de son frère, Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum.

La structure rejette fermement les insinuations qui auraient été formulées au cours de l’émission. Elle affirme notamment que le guide religieux « n’a jamais perçu de fonds politiques ». La DMWM revient également sur la décision de ne pas recevoir le Premier ministre Ousmane Sonko. Selon elle, ce choix relève exclusivement d’une décision souveraine et ne serait lié à aucune considération financière.

Dans son communiqué, l’organisation déplore par ailleurs le refus du journaliste d’accorder un droit de réplique. Elle indique que ce refus aurait été justifié par des « convenances personnelles » ainsi que par la volonté de ne pas intervenir dans un cadre familial. La DMWM estime toutefois que le principe du contradictoire doit être respecté sur une antenne publique, notamment lorsqu’une partie est directement mise en cause.

Pour la DMWM, les déclarations diffusées au cours de l’émission constitueraient une tentative de diversion par rapport au message délivré lors du Mawlid. Face à cette situation, son comité d’organisation annonce son intention de saisir les juridictions compétentes d’une plainte contre Abdou Sarr Sy pour diffamation. L’organisation réclame, dans le même temps, un traitement médiatique qu’elle souhaite équilibré.