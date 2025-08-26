Cybersécurité : Bibiche Ndiaye placée en garde à vue

La chanteuse Bibiche Ndiaye a été placée en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour atteinte aux bonnes mœurs. Selon Seneweb, elle a été auditionnée à la suite de la controverse suscitée par son dernier clip « Fumu daal baxna » où Bibiche apparaît dans une tenue révélant une grande partie de son anatomie.

La diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux a déclenché un tollé, des internautes dénonçant ce qu’ils perçoivent comme une transgression des normes morales et religieuses en vigueur au Sénégal.

Elle a aussi compliqué son cas en ne déférant pas à la convocation des enquêteurs. Elle devrait être déférée au parquet ce mardi, selon la même source. Ceci, malgré les excuse publiques qu’elle a présentées.

Cette interpellation fait suite à une action en justice initiée par le Comité de défense des valeurs morales. Les figures religieuses Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall et Serigne Adama Mboup ont déposé une plainte contre la chanteuse, saisissant simultanément la DSC et le parquet.