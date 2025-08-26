Bougane Gueye : «Qui a trahi Barth et l’opposition dans son ensemble ?»

Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, a vivement réagi à l’élection d’Abass Fall à la mairie de Dakar. Sur un ton indigné, il a fustigé ce qu’il considère comme des « manœuvres de coulisses » qui ont permis au PASTEF, pourtant minoritaire selon lui, de s’emparer de l’Hôtel de Ville.

« Honteux ! Le PASTEF, pourtant minoritaire, s’empare de la mairie de Dakar par des arrangements de coulisses. Des années de lutte démocratique, de sacrifices, tout ça pour ça ! », s’est exclamé Bougane Guèye.

Pour le patron du groupe D-Media, cette situation est une véritable trahison vis-à-vis de Barthélemy Dias et, plus largement, de l’ensemble de l’opposition sénégalaise.

« Qui a trahi Barth et l’opposition dans son ensemble ? », s’interroge-t-il amer face à ce qu’il décrit comme un recul démocratique.

Selon lui, cet épisode marque un tournant regrettable dans l’histoire politique du Sénégal, après de longues années de luttes et de sacrifices consentis par des générations entières pour la démocratie. « Triste pour notre histoire politique avec autant d’ »ans foirés », peste-t-il.