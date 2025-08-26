Vol d’ambulance et course-poursuite à Saint-Louis : un homme arrêté

Une scène digne d’un film d’action s’est déroulée le 24 août 2025 à Saint-Louis. La police a procédé à l’arrestation d’un homme après une spectaculaire course-poursuite à travers la ville, consécutive au vol d’un véhicule d’État.

Selon les informations recueillies, l’alerte a été donnée par un citoyen qui a signalé la disparition d’une ambulance du SAMU (Service d’Assistance Médicale d’Urgence), aperçue en direction de l’Université Gaston Berger (UGB). Rapidement, des agents du Commissariat central, postés à un carrefour stratégique, ont repéré le véhicule et tenté de l’intercepter.

Mais loin de se soumettre, le conducteur a ralenti avant de foncer sur les policiers. Dans un geste risqué, l’un d’eux a tenté de neutraliser l’individu en saisissant le volant par la portière, mais a dû lâcher prise lorsque le suspect a forcé le passage. La cavale s’est achevée brutalement quand l’ambulance a percuté un mur, permettant l’interpellation immédiate de l’auteur des faits.

Placé en garde à vue, l’homme a reconnu avoir volé le véhicule. Originaire de Kanel, il a expliqué avoir été abandonné par son chauffeur à la gare routière de Saint-Louis alors qu’il souhaitait rejoindre Joal. Égaré et sans argent, il aurait profité d’une ambulance laissée en marche pour tenter de poursuivre son trajet.

Le mis en cause est poursuivi pour vol de véhicule de l’État, destruction de biens publics, refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui. L’enquête se poursuit afin de déterminer toutes les circonstances de cette affaire.