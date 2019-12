Sénégal: Dakar Diamniadio Sports City, un méga projet multifonctions de 30 milliards de FCFA à la vision futuriste

Sur le site de Diamniadio ( la nouvelle ville de la région dakaroise, au Sénégal) jaillira le futur complexe sportif ultra-moderne et inédit en Afrique. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, ce véritable méga projet de dernière génération d’un coût d’investissement de 30 milliards de FCFA, est financé par des investisseurs privés, la BOAD en tant que chef de file de l’opération, la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal et Banque Atlantique Sénégal.

Selon des informations exclusives autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le méga projet au standard international, Dakar Diamniadio Sports City, une grande première sur le continent africain, qui sera bâti sur une superficie de 6 ha, sera destiné au sport professionnel et aux loisirs sportifs. Cette infrastructure à vocation multifonctions comblera les besoins croissants en aménagements sportifs au Sénégal. De sources bien informées, Confidentiel Afrique a appris que le financement d’un montant de 30 milliards de FCFA (soit 50 millions d’euros) est le fruit d’investisseurs privés, d’un pool bancaire avec comme chef de file, la Banque ouest africaine de développement (BOAD). Les deux autres banques locales sont la BNDE et Banque Atlantique Sénégal. Selon nos informations, les investisseurs privés ont apporté la bagatelle de 7,5 milliards de FCFA aux côtés des trois autres banques qui ont aussi mobilisé des lignes de financement pour la concrétisation de ce méga projet d’envergure internationale. Selon des informations en notre possession, un LOI (lettre of Intent) a été signé la semaine dernière à Dubai pour la partie hôtellerie sous l’enseigne de Sheraton du Groupe Marriott. Dakar Diamniadio Sports City, qui a démarré et devra être livré en juillet 2021 viendra compléter les infrastructures déjà existantes au Sénégal, dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse que le pays abritera en 2022.

Par Ismael AIDARA

Confidentiel Afrique