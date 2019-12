Réplique- Les partisans de Cissé Lo en rogne contre Modou Mbacké Bara Dolly …

Réponse du berger à la bergère. Après la sortie de Modou Mbacké Bara Dolly contre l’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lo, ses partisans sont montés au créneau pour réduire en charpie le mara-politicien : « Que ceux qui se sentent morveux se moussent. En faisant sa déclaration à l’Assemblée Nationale, le Président Moustapha Cissé Lo veut ouvrir les écailles des yeux du peuple souverain longtemps emberlificoté par ses dirigeants. Il entend toujours rester sur cette ligne de défense des intérêts des plus légitimes des populations sénégalaises et, même, par-delà, n’en déplait à cette grande gueule, ce chenapan, ce viveur patenté aux mœurs légères qu’est Modou Bara Dolly Mbacké. Ce gars obnubilé par le gain facile ne pèse rien et n’est rien à Touba. Il n’existe que sur les médias qu’il squatte à longueur de journée pour usurper une réputation. Dans la Ville Sainte, Modou « Touma » ne jouit d’aucune respectabilité. Mieux, Il est catalogué comme une peste sociale de par ces dérives sexistes et ses escapades nocturnes », lance un proche de Cissé Lo. L’inconditionnel du Président du Parlement de la CEDEAO, de renchérir : « Modou Bara Dolly se trouve dans ces deals signalés par le Président Cissé Lo. Il exerce des chantages sur des Ministres et autres Directeurs Généraux afin de bénéficier indûment leurs faveurs. Il n’a aucun lopin de champ à cultiver. En 2012, il soutenait les Wade au point de donner les noms de ses deux fils au Président Me Abdoulaye Wade et à Karim Wade. Il doit donc être le dernier à ouvrir la bouche et le premier à se taire et à se terrer. Il n’a rien d’un marabout. Et désormais, on ne lui permettra plus d’ouvrir ses insanités sur une grande figure de notre histoire politique de la trempe du Président Moustapha Cissé Lo », avertit-il.