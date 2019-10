Le COSEC a organisé un dîner de Gala en l’honneur de la soixantaine de délégués venant des pays membres de l’Union des Conseils de Chargeurs Africains (UCCA) et des responsables de la Chambre de Commerce International (CCI). Ce dîner de Gala a vu la très belle prestation en live avec l’orchestre Dande Leñol de l’artiste International Baaba Maal pour son panafricanisme engagé et engageant. Il y a eu aussi les belles prestations du Groupe Ceddo avec Hamndel et le Groupe Kubu Saafi de Diass qui ont été excellents. Durant la soirée des distinctions et cadeaux ont été remis aux délégués africains et à ceux de la CCI.

Au CICAD un panel sur « Le Sénégal hub logistique africain ». Ce thème que nous avons co-animé avec Haropa, la Douane et l’USETTA a permis de passer en revue ce qui a été fait et ce qui va se faire au Sénégal notamment depuis le lancement du PSE en matière d’infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, autoroutières et industrielles ainsi que les efforts en termes de simplification et de dématérialisation des procédures. Ce panel s’est tenu dans un contexte où le Sénégal vient de gagner 18 places au classement doing business ; ce qui fait au total 60 places de gagner depuis le lancement du PSE.

La visite du Parc Industriel de Diamniadio avec les délégations africaines et les acteurs privés. Cette visite guidée faite par l’APROSI a permis de voir concrètement dans le Parc Industriel de Diamniadio des jeunes travaillant dans les activités de confection de tenues sportifs, motos et tricycles électriques, cartes à puces, emballages plastiques etc. Les Parcs Industriels constituent un pan important du Sénégal hub logistique. Celui de Diamniadio en est à sa première phase. À terme, rien qu’à Diamniadio l’ambition est d’arriver à 23 000 emplois. Ce Parc est aussi érigé en Zone Économique Spéciale ou ZES.

Pour rappel, la ZES de Sandiara qui est déjà en cours de réalisation et celui de Diass qui, une fois en place sera la ZES la plus importante du pays.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn