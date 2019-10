Ma compréhension du rôle de M. Ousmane SONKO dans l’affaire dite des 94 milliards.

Ma propre analyse m’a permis d’arriver à la conclusion que Sonko était au courant de l’existence d’une indemnité de 94 milliards au détriment des héritiers, véritables propriétaires du TF 1451R du fait de sa position aux impôts et domaines.

Il câble, alors, les autorités des domaines impliquées pour avoir sa part du gâteau et programme sa démission ou radiation de la fonction publique suivant un plan bien muri. En effet, il a dit dans une émission télé (TALK SENTV) : « Tout le monde, y compris mes collègues savaient que j’allais quitter l’administration publique. Je leur avais dit cela et, d’ailleurs, j’avais même fixé un délai pour quitter l’administration de la fonction publique. Et entre le délai que je mettais fixé et la date de ma radiation le différentiel était environ de six (06) mois. »

Donc son plan tombé à l’eau du fait de sa radiation prématurée, il décide de s’impliquer pleinement dans le dossier en mettant en scelle son prête-nom M. Ismaëla BA.

Ismaëla BA entre en scène avec la signature de deux contrats CONFIDENTIELS avec les héritiers pour pouvoir encaisser à leur place, contre 12%, les deux paiements dus par l’Etat en utilisant les cabinets Atlas et Mercalex.

Pour accélérer la procédure, M. Ousmane SONKO ouvre le front médiatique et le faux combat judiciaire par des dénonciations sans queue, ni tête. (Ses lettres de dénonciations étaient vides d’éléments)

Croyant avoir, par ces actes, fait peur aux autorités domaniales impliquées et à l’homme d’affaires Tahirou, Ousmane Sonko envoie son lieutenant Ismaëla Ba pour aller négocier en douce un règlement à l’amiable. Ce dernier mandate un tiers pour faire le job contre 10% de commission sur les 12% qui doivent revenir aux cabinets Atlas et Mercalex.

Face à l’entêtement de Tahirou qui sert une sommation au négociateur envoyé, Sonko décide finalement de corser le combat médiatique avec des sorties virulentes contre Mamour Diallo.

Ayant perdu son bras de fer dont l’un des objectifs était de disposer de fonds pour sa campagne électorale, Sonko essaie de tourner la page en faisant le mort après la présidentielle. Mais c’était sans compter sur la sagacité de la commission d’enquête parlementaire qui a vite fait de boucler son rapport et remettre au goût du jour cette affaire dite des 94 milliards.

Mamour aussi se sentant offensé par les déclarations de pré-campagne de M. Sonko relance la machine judiciaire par une plainte pour diffamation dans le but de laver son honneur.

Sonko sachant qu’il est allé trop loin dans ses accusations contre celui qu’il considère comme la source du blocage de ses « fonds de campagne et de retraite » » prend peur et fait appelle à la Casamance où des abusés organisent ce samedi une marche contre la « politisation » de ses magouilles.

Kaolack, le 26 octobre 2019

Doudou Diop MBOUP

Membre CCR/Kaolack

Coordonnateur du mouvement JRK

doux89@gmail.com