Galtier a fait un malaise en plein lors de Lille-Bordeaux

L’entraîneur lillois a fait une crise d’hypoglycémie pendant la rencontre entre Lille et Bordeaux

Plus de peur de mal mais Christophe Galtier se sera fait une petite frayeur. Alors que son équipe dominait aisément Bordeaux (3-0), l’entraîneur du Losc a eu un gros coup de moins bien à dix minutes de la fin de la rencontre. Une crise d’hypoglycémie qui a alerté le quatrième arbitre mais aussi le médecin lillois et le délégué du match. Le temps d’aller d’asseoir, d’avaler une compote sucrée et de s’hydrater, le mal est passé, mais l’entraîneur nordiste n’était clairement pas au mieux.

« Je vais me faire engueuler par mon épouse »

« Comme je n’ai pas beaucoup mangé ce midi, j’ai eu une petite fringale à 19h15 soit à l’heure de l’apéro (sourire). Je me suis mal alimenté. Comme il faut que je rentre dans mon costume, on essaie de ne pas manger. Mais je vais me faire engueuler par mon épouse qui va me dire qu’il faut manger. J’ai fait une crise d’hypoglycémie, j’ai pris une compote sucrée et maintenant, ça va bien. On va pouvoir aller à l’apéro », a souri l’entraîneur nordiste, comme pour évacuer ce mauvais moment, le seul de la belle soirée du club nordiste.