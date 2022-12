Daouda Ndoye met à nu les maux de l’athlétisme sénégalais

L’état de l’athlétisme sénégalais semble aller de mal en pire avec une fédération de plus en plus décriée et un niveau continental et international à la baisse. A l’aube des échéances Olympiques, l’heure est aux constats. Comment en est-on arrivé là ?

Quelles sont les solutions pour remonter la pente ?

Avec son regard d’entraîneur Daouda Ndoye, nous apporte des éléments de réponses à destination de tous les athlètes du Sénégal, encourageant tout à chacun à participer au changement.

« Athlètes du Sénégal,

Tout le monde dit aujourd’hui que l’athlétisme est mort pourtant lorsque je le regarde, je ne vois pas un athlétisme mort mais plutôt une mine de diamants qui est étouffée par plusieurs choses.

Le principe du sport est le suivant : le sportif n’a qu’une chose à offrir, son talent. Il arrive également avec ses faiblesses. Le rôle d’une fédération dans son ensemble est de réunir les conditions pour qu’un maximum d’athlètes réussissent leur carrière mais aussi pour que chaque athlète réussisse sa vie.

Dans notre cas, la responsabilité de la situation est bien partagée entre les différents acteurs.

Tout d’abord, les entraîneurs d’Athlétisme : je suis partie en 2000, revenu en 2009 et je retrouve les mêmes méthodes d’entraînement qui ont pénalisées ma génération d’athlètes. Je retrouve le même ego qui empêche d’apprendre et de progresser. Et pourtant ils (les entraîneurs) continuent à sortir des théories, pensant avoir le monopole du savoir…L’entraîneur est au cœur de l’évolution de l’athlète ; s’il est médiocre alors l’athlète en pâtira…

La direction technique, l’un de ses principaux rôles est de faire en sorte que les entraîneurs puissent exprimer leur talent ou devenir talentueux… Ce que je vois, c’est une direction technique qui n’a aucun respect pour les entraîneurs et s’est transformée en destructeur du travail de ces derniers… Leur enlevant les meilleurs athlètes pour les faire participer aux entraînements du CIAD au lieu de se demander comment aider ces entraîneurs à devenir meilleurs… Pire que cela, en mentant magouillant derrière leur dos…

Il faut également des compétitions qui donnent assez d’opportunités de performances aux athlètes. Cette saison, les meilleurs athlètes locaux n’ont eu que 4 courses dans leur discipline…

Tout comme un bureau fédéral capable de prendre des décisions impactant sur le devenir de notre sport : cette année, l’accès du stade Iba Mar Diop nous a été interdit pour un privé qui faisait des tests de foot…. D’ailleurs, l’état de la piste en dit long sur ceux qui nous dirigent…

Quelques-uns d’entre nous se lèvent pour changer les choses mais ce sera long car le mal est profond…Nous avons été plusieurs générations à vivre cette situation…Mais certains malgré cela ont réussi de belles carrières. Leur secret ? La foi dans leur talent. Personne ne peut vous enlever votre talent, la discipline… ce que vous donnerez à l’athlétisme, l’athlétisme vous le rendra.

L’intelligence…Soyez en permanence dans l’apprentissage de ce sport pour progresser plus vite. Et enfin le plus important de tout, la personnalité…Aujourd’hui, les rassemblements d’athlètes ressemblent à des fêtes de baptêmes et ce jusqu’au niveau des regroupements d’équipe nationale… Quand vous venez sur les stades vous sacrifiez votre temps pour réussir alors faîtes-le à 100%

Car au fond, la seule vérité valable dans le monde entier est que personne ne peut vous priver de votre réussite à part vous-même.

Daouda Ndoye

Entraîneur »