Davido : « je suis maintenant fatigué de gagner de l’argent »

L’artiste nigerian Davido déclare avoir assez d’argent. Fils de milliardaire et musicien, Davido s’est vanté d’avoir gagné beaucoup d’argent durant 11 années consécutives.

Dans une interview Afro Mixx, Davido a déclaré qu’il était suffisamment rien pour ne plus rien faire comme travail dans ça vie. Ainsi, pour lui, gagner encore de l’argent lui semblait ennuyeux et peu utile. “Je me fais de l’argent depuis 11 ans et je suis maintenant fatigué de me faire de l’argent”.

Davido fait incontestablement partie aujourd’hui des artistes africains les plus riches. L’artiste malgré la richesse de son père a su sortir de l’ombre de son père.