Le très célèbre ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, et deux de ses collègues ont été limogés du Gouvernement tchadien, rapporte un décret du président Déby lu dimanche soir sur les antennes des médias d’Etat. Et devinez pourquoi…

Ahmat Mahamat Bachir (Commerce) et Mme Lydie Béassemda (Agriculture) sont les deux autres partants et ils sont respectivement remplacés par Mmes Achta Djibrine et Ruth Tédébeye. Cette dernière est remplacée au ministère de la formation professionnelle par la philanthrope et femme d’affaires, Mme Chamsal Houda Abakar Kadadé.

Quant à l’ex ministre de la Santé, il cède son fauteuil à l’enseignant-chercheur, Pr Mahamoud Youssouf Khayal.

Très populaire pour son activisme au sein du Gouvernement, Aziz Mahamat Saleh a été limogé, 24 heures après que le chef de l’Etat a effectué nuitamment des visites inopinées dans les hôpitaux de la capitale. Sur place, il a pu se rendre compte des conditions d’accueil, de la qualité soins et de l’hospitalisation des malades.