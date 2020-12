Décès de Idrissa Diallo : Barthélémy Dias pleure un grand frère

Le décès du maire de Dalifort, Idrissa Diallo, a durement marqué les alliés de Khalifa Sall. Barthélémy Dias parle d’une perte d’un camarade engagé, loyal et constant, mais aussi un homme rigoureux et travailleur qui a été toujours au service de sa communauté.

« Nous perdons en toi un grand frère, un camarade engagé, loyal et constant qui a été à tous les combats pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise. Tu es et resteras un modèle de droiture, de générosité, de discrétion Un homme rigoureux et travailleur toujours au service de sa communauté.

MERCI POUR TOUT !!! Que toutes les portes du Paradis soient ouvertes pour toi.

ADIEU Camarade », a indiqué Barthélémy Dias.