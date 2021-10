Décès de Joseph Koto : Abdoulaye Makhtar Diop se rappelle d’un homme humble

C’est avec une grande affliction que j’ai appris le décès, le jeudi 14 octobre 2021, de Marie Joseph François Koto, grande figure du sport national, qui est né et a grandi au Plateau plus précisément à la Rue Escarfait.

Il a passé toute sa vie au service du sport et des sportifs. En plus du football, il pratiquait aussi le basket-ball, et le handball.

Son palmarès dans le domaine sport est éloquent. Il a exercé de hautes fonctions d’entraîneur de football à la Jeanne d’Arc et dans les différentes sélections nationales.

Joseph Koto était un sportif engagé et apprécié. Son humilité nous a permis de le découvrir et de l’aimer. Il était aussi connu pour sa probité, ses principes, sa sincérité, son objectivité et son professionnalisme élevé, que ce soit en tant que joueur ou technicien. Sa bonne humeur et son état d’esprit vont beaucoup nous manquer.

Je compatis avec les membres sa famille et celle sportive aussi, cette perte cruelle inscrite dans le destin imparable de Dieu ; tout en implorant le Tout-Puissant de l’entourer de Sa Sainte miséricorde, de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie et de l’accueillir parmi Ses Serviteurs vertueux.

Toutes nos plus sincères condoléances vont à sa famille, son frère Edmond, à la Jeanne d’Arc, au Ministre des Sports, au Président de la Fédération Sénégalaise de Football, à l’association des anciens internationaux, à l’ensemble du mouvement sportif sénégalais et à toute la nation entière.

El Hadji Abdoulaye Makhtar DIOP.