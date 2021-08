Décès des Khalifes de Thiénaba et des Layènes : Les condoléances de Sonko

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, présente ses condoléances à la population sénégalaise, suite au rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahim Seck, Khalife de Thiénaba, et du khalife général des layennes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye.

« Nous nous en remettons au Tout Puissant et présentons nos sincères condoléances à toute la famille, aux talibés et à l’ensemble de la population sénégalaise, suite à la disparition de Serigne Abdou Rahim Seck, Khalif de Thianaba. Nous sommes personnellement affecté par cette douloureuse perte d’un érudit qui fut un grand-père, à peine un an après le décès de son prédécesseur qui était aussi pour nous un guide et un père. Puisse Allah faire miséricorde à Serigne Abdou Rahim Seck et l’accueillir dans son Firdawsi », a-t-il écrit.

« C’est avec tristesse que nous avons appris le deuil qui frappe tout le Sénégal avec le rappel à Dieu du Khalif général des Layennes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille éplorée, aux talibés et à la nation entière. Puisse Allah lui faire miséricorde et l’accueillir dans son Firdawsi », rajoute Ousmane Sonko sur Facebook.