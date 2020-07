Déclaration de patrimoine : Macky active ses ministres

Le Chef de l’État, lors de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 15 juillet 2020, a rappelé à tous les membres du Gouvernement, « l’impératif de procéder, avant fin août 2020, à leurs déclarations de patrimoine auprès de l’OFNAC ».

Le communiqué renseigne, par ailleurs, que Macky Sall a informé le Conseil avoir reçu, lors d’une cérémonie solennelle tenue le lundi 13 juillet 2020, les Rapports sur l’état de la Gouvernance et de la Reddition des Comptes, produits par l’Inspection générale d’État (IGE), sur la période 2016 à 2019.

Le Président de la République a, à cet effet, invité le Gouvernement, à engager en rapport avec l’Inspection générale d’État, le Bureau Organisation et Méthodes et le Contrôle Financier, les diligences appropriées en vue de finaliser une nouvelle doctrine de pilotage des administrations de mission, des administrations décentralisées et du secteur parapublic afin de relever définitivement l’efficience et la qualité du Service public.