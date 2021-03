Des camions sénégalais bloqués à la frontière guinéenne

Le transport routier est en eaux troubles. Le Syndicat des Acteurs du Transport National et Transnational (Satrants) menace d’aller en grève à cause du blocage des camions à la frontière guinéenne, rapporte L’As.

Selon le journal, ils vont mettre à exécution leurs menaces, si les autorités ne décantent pas la situation. Parce qu’ils n’arrivent plus à joindre les deux bouts à cause du blocage des camions à la frontière, notamment dans des localités de Kundara, Boundou Fourdou et Sambaylo. Le secrétaire général du Satrants, Mamadou Ndiaye interpelle l’Etat.

Il avait rencontré le directeur des Transports et celui des Douanes, mais il a rejeté leurs propositions. Mamadou Ndiaye invite le gouvernement à solutionner le problème avant qu’il ne soit trop tard. Sinon, les transporteurs vont entamer un mouvement d’humeur dont les conséquences sont incommensurables.