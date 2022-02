Des joueurs sénégalais ont réussi à quitter l’Ukraine

Les sénégalais qui sont en Ukraine commencent à quitter le pays. Le défenseur central sénégalais âgé de 27 ans, Pape Djibril Diaw fait partie de ces compatriotes. Selon des informations parvenues à Xibaaru, l’ancien joueur de Caen et Angers a quitté Kiev à bord de sa voiture. En ce moment il se trouve en Allemagne et son co-équipier Lassana Faye est en route pour la Hollande.

« Je viens d’échanger à l’instant avec Pape Djibril Diaw. Il a quitté l’Ukraine avec sa voiture. A cet instant précis (14 h en France ), il se trouve en ce moment en Allemagne. Son co-équipier Lassana Faye (23 ans), d’origine sénégalaise né à Rotterdam, avec qui il joue en Ukraine et un autre joueur d’origine nigériane, ont pris l’avion pour la Hollande et l’Angleterre. Il rassure ses parents ainsi que tout le monde et remercie le gouvernement pour les mesures sécuritaires prises et tous les sénégalais pour leurs prières », renseigne notre confrère Samba Mangane…