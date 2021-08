Des sympathisants de Wade détruisent Mody Niang

« Maudit » Niang maintenant ça suffit !

Nous en avons assez avec vos mensonges ridicules, grossiers et méchants. Pensez que vous êtes écoutés ou que les sénégalais croient en une seule phrase de vos délires est tout simplement synonyme de naïveté. Si vos récits étaient mitigés peut être que quelques-uns croiraient à vos mensonges mais nonobstant tout ce que le Président Wade a fait pour ce pays jamais vous n’avez eu l’honnêteté de le reconnaitre. Alors arrêtez pendant qu’il est encore temps car tôt ou tard vous serez seul dans votre tombe.

Je doute que vous croyez en l’au-delà car votre méchanceté dépasse l’entendement d’un Homme normal, vous êtes l’incarnation de Satan dans toutes ses facettes et sa personnification dans toute son arrogance.

Il est grand temps que vous sachiez que Wade n’a plus de compte à rendre au peuple sénégalais et par conséquent votre acharnement envers sa personne devient une provocation que ni sa famille et ni ses sympathisants ne sont pas prêts à laisser faire.

Ce meilleur Président du Sénégal de tous les temps après 26 ans de lutte qui nous ont valu des acquis démocratiques incommensurables et une alternance pacifique qui a fait honneur aux africains, ne boxe pas dans la même direction que vous. Vous êtes un insignifiant enivré par l’odeur du prestige et de la notoriété qui vous fuiront toujours jusqu’à ton dernier souffle. Vous ne serez jamais Wade tout au contraire vous êtes son antithèse en ce sens que ton nom ne figure pas dans les bonnes pages de notre histoire mais les plus sombres anales de notre nation.

Vous êtes tristement célèbre et l’héritage que vous laissez à vos enfants s’appelle : MENSONGE, CALMNIE et HAINE.

Le peuple sénégalais voudrait savoir ce qui vous ronge ce qui vous dérange bref ce qui vous pousse à persévérer dans le mensonge ?

Au moment où ce pays coule et prend de l’eau dans tous les sens, vous nous polluez l’air avec des mensonges qui frisent le ridicule, préférant rester muet comme une carpe sur les questions d’actualités qui nous préoccupent. Jamais vous ne vous prononciez sur les scandales de cette dynastie arrogante, incapable et gourmande mais vous persistez à vouloir salir le plus grand patriote de ce pays, l’artisan de notre démocratie, celui qui a changé le visage de ce pays.

Nous en avons vraiment assez et ce sont les sénégalais qui vous le disent !

Ce n’est pas « maudit Niang » qui va réussir là où d’autres plus crédibles que vous ont échoué car personne ne peut effacer la bénédiction divine. Wade est et restera le père de la démocratie sénégalaise et jusqu’ici le meilleur Président de ce pays et cela vos délires mesquins ne pourront jamais l’effacer.

Saches pour conclure que mourir est inévitable mais mourir de haine est un SUICIDE.

Je ne suis pas optimiste car « quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt »