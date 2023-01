Desailly, champion des enfants hors mariage…il est encore poursuivi

Si la décision concernant l’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France se fait attendre, l’un de ses anciens coéquipiers, fait aujourd’hui, les gros titres. Il s’agit de Marcel Desailly. L’ex-défenseur fait l’objet d’une procédure judiciaire pour reconnaissance de paternité selon les informations de nos confrères du Parisien…

Le quotidien a indiqué dans son édition du samedi 7 janvier, que Cosma Batista de Alcantara, une esthéticienne de 39 ans, a partagé la vie de l’homme de 54 ans à partir de 2010 avant de se séparer quelques années plus tard. Cette dernière demande que Marcel Desailly reconnaisse leur petite fille de âgée de 8 ans, et qu’il en assume les responsabilités. « Au vu de tous les éléments probants, je ne vois pas comment il pourrait nier », a notamment expliqué Me Françoise Rozelaar-Vigier, l’avocate de la jeune maman.

On apprend également que durant cette relation, le chroniqueur de BeIN Sports aurait battue à plusieurs reprises son ancienne compagne. Une main courante aurait été déposée le 18 avril 2013. De plus, le champion du monde en 1998 et champion d’Europe 2000 ne serait également pas venu à l’accouchement de sa fille, le 20 mars 2014. « Avec le recul, je crois que c’était pour ne pas la déclarer… », a-t-elle dit.

En 2016, la justice avait reconnu que Desailly, papa de quatre enfants, était également celui d’Aïda Mendy, fruit d’une relation adultérine avec une Sénégalaise. « C’est un récidiviste », a ajouté l’avocate de Cosma. Une audience aura lieu dans les prochains mois.

