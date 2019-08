Deux chauffeurs de TATA se livrent à une course folle et tuent atrocement un jeune garçon à Boune

Les TATA continuent de montrer leur impolitesse sur nos routes, deux minibus des lignes 59 et 73 qui se livraient à une course folle, ont écrasé et tué atrocement un jeune garçon du nom de Abdou Dieng. Selon les témoins, l’un des véhicules est passé sur le corps du gosse, avant que l’autre ne se charge de lui écraser la tête.

Les faits se sont déroulés vers 10 h du matin près d’une école située à côté du célèbre « Jumma Peul Fouta », au quartier de Boune. Les populations très en colère ont saccagé les deux minibus après que les chauffeurs et receveurs ont pris la fuite.

Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux du drame vers 13 heures ont acheminé le corps de la victime à l’hôpital Aristide le Dantec alors que les parents sont inconsolables et abattus par ce qui vient de leur tomber sur la tête demande s’en remettent à Dieu .