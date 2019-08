Anticor: « Le choix de Sylvie Goulard est désastreux pour l’image de la France »

Emmanuel Macron a proposé mercredi l’ancienne ministre Sylvie Goulard pour représenter la France au sein de la prochaine Commission européenne. Cette énarque, âgée de 54 ans et ancienne membre du Modem, a été ministre des Armées dans le premier gouvernement d’Édouard Philippe, en mai 2017, avant de démissionner un mois plus tard à cause de l’affaire d’emplois fictifs présumés des assistants des eurodéputés Modem. Elle avait ensuite été nommée en janvier 2018 à la direction de la Banque de France, au poste de sous-gouverneure. Le président de l’association Anticor, Jean-Christophe Picard, estime que ce choix « désastreux » pour l’image de la France.

Jean-Christophe Picard – Il n’y a vraiment qu’en France que l’on voit cela. Tant qu’il n’est pas condamné, un politique français peut continuer à faire carrière sans la moindre difficulté, même si son nom est associé à une enquête judiciaire. C’est le cas de Sylvie Goulard, mais aussi récemment de Richard Ferrand avec l’affaire des mutuelles de Bretagne. Et si par malheur il est condamné, comme Alain Juppé par exemple, eh bien… il peut toujours faire carrière ! Ceux qui ne sont pas assez bons pour être ministre feront de bons présidents de l’Assemblée nationale ou commissaires européens. A ce titre, le choix de Sylvie Goulard relève d’une forme de deux poids deux mesures, où l’on pousse au niveau européen une femme politique qui a dû démissionner à la suite des révélations sur les « emplois fictifs » présumés du Modem en France. Un peu comme s’il n’existait qu’une vingtaine de personnalités compétentes en France. Condamné dans l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, Alain Juppé vient d’être nommé à la présidence du Conseil constitutionnel. Reconnue coupable de négligence dans l’arbitrage Tapie, Christine Lagarde a été maintenue à son poste de directrice générale du FMI. Rien n’est jamais grave… Mais pour l’image de la France à l’étranger c’est désastreux. Dans certains pays, notamment les états scandinaves, à la moindre faute on n’entend plus jamais parler de vous. En France, nous sommes tout simplement moins regardants sur la probité de nos dirigeants.

Cela dépend avant tout de la gravité des faits. Dans le cadre des « emplois fictifs » du Modem, il y a beaucoup de témoignages. C’est une affaire qui mérite de connaître son épilogue, pour ne pas brouiller l’image de la France auprès de nos partenaires européens. D’autant qu’elle s’est nouée au sein même du Parlement européen. Il faut également rappeler que Sylvie Goulard a été rémunérée par un think tank américain pendant plusieurs années alors qu’elle était eurodéputée. Ce n’est pas vraiment un profil exemplaire.

L’enquête interne diligentée par l’Assemblée nationale a démontré que trois dîners ont été financés par le contribuable, en plus de son déjeuner de mariage. Je n’ai pas l’impression que l’on puisse appeler ça un blanchiment. Sur l’utilisation de son indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), il ne pouvait pas ignorer qu’elle ne pouvait pas être dépensée pour autre chose que son activité de député. Lui s’en est servi pour régler sa cotisation à EELV. Quant au remboursement, beaucoup d’incertitudes entourent encore les sommes versées et les raisons de ce revirement : l’a-t-il fait spontanément ou sous la contrainte ? Enfin, le fait de recevoir un lobbyiste à l’Assemblée nationale est contraire aux bonnes pratiques que nous appelons de nos voeux. Pour ce qui est de sa démission, nous ne l’avons jamais réclamée. C’est sa décision personnelle. Nous nous sommes contentés de demander le remboursement des sommes concernées.