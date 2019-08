KOLDA: Les populations de Médina Yoro Foulah saluent le fast track du ministre de la jeunesse

Chose promise, chose due, telle est l’assertion qui a animé les sentiments du ministre de la jeunesse à Médina Yoro Foulah. A l’occasion du lancement officiel de la semaine jeunes/sida, Néné Fatoumata Tall avait promis une formation des jeunes en informatique. Cette volonté est bien réalisée à Médina Yoro Foulah où 130 jeunes ont subi cette formation. Pendant vingt jours, ces garçons et filles, ont été encadré autour des questions liées à l’outil informatique. Et dans le cadre des vacances citoyennes, madame le ministre de la jeunesse a procédé personnellement a la remise des attestations aux bénéficiaires de ce renforcement de capacité. Une cérémonie riche en couleur dans une ambiance festive. Les populations de Médina Yoro Foulah se sont jointes aux jeunes formés pour saluer vivement l’engagement et la détermination de Madame Néné Fatoumata Tall pour son strict respect de cette promesse. » C’est ça une autorité, c’est ça le fast tract » a lancé le porte parole des bénéficiaires. Avec ces attestations, ces jeunes se disent aptes à travailler là où le besoin se fera sentir.

Par ailleurs dans la commune de Kolda, le ministre et sa suite ont fait face aux clubs des jeunes filles leaders. Un moment d’échange et d’encouragement a ces soldats contre les violences basées sur le genre. Mariages d’enfants, grossesses précoces et mutilations génitales féminines sont entre autres les sujets sur lesquels ces filles sensibilisées et formées, sensibilisent les parents pour un environnement sain à la vie des enfants et jeunes filles. Ici, madame le ministre a invité les filles au grand respect du ‘deal’ en évitant à leur tour les comportements nuisibles a leur vie, surtout à leurs études. D’ailleurs, 50 jeunes qui étaient déjà formés à la gestion administrative, ont aussi reçu leurs parchemins des mains du ministre et autres autorités. Loin du folklore, Néné Fatoumata Hall a reçu le conseil départemental des jeunes avec qui différentes questions comme l’emploi, ont été cernées.

ELHADJI MAEL COLY