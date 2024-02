Dialogue national : BBY-France soutient Macky dans sa volonté de pacifier l’espace politique

Le Président de la République, SEM Macky Sall, a accordé une interview à la presse nationale, ce jeudi 22 février 2024 au cours de laquelle il a mis l’accent sur le Dialogue, le Pardon et la Réconciliation nationale.

Tout d’abord, nous nous félicitons que le Président ait, dès les premiers instants, rappelé à tous que son mandat arrivera à son terme le 02 avril 2024, alors ceux qui lui prêtaient d’autres intentions peuvent désormais se taire.

Nous saluons le grand démocrate et l’homme de dialogue respectueux de nos traditions.

Ainsi en réitérant sa volonté de consulter toutes les parties dans le cadre d’un dialogue dès le lundi 26 février, le Président Macky SALL démontre une fois de plus son humilité et sa détermination à échanger pour arriver à un consensus. Ce dialogue qui se tiendra sur 2 jours devra permettre de fixer la date de l’élection présidentielle et verra la participation de toutes les forces vives de la Nation à travers les candidats déjà retenus, ceux dits spoliés, ceux non retenus, la Société civile et les Religieux.

C’est également le lieu de féliciter le Président Macky SALL qui , dans sa volonté de pacifier l’espace politique et léguer un pays apaisé, a rappelé que le pardon était le terreau fertile sur lequel on doit continuer à batir le Sénégal. Pour matérialiser cela, Le Chef de l’Etat a martelé ne pas avoir d’objection à ce que des personnalités politiques soient libérées pour garantir l’unité et la cohésion du pays. Au service de cette volonté de pacification par le pardon, des mécanismes comme la grâce présidentielle ou la loi d’amnistie sont envisagés par le Président.

Nous tenons également à magnifier l’homme à cheval sur le respect de nos lois en général et la constitution en particulier. En effet, comme il l’a rappelé, ces dernières semaines ont fini de nous le prouver que jamais aucune loi n’a été violée ni par le Président de la République ni par quelque institution que ce soit encore moins l’assemblée nationale.

Nous dénonçons avec véhémence la réaction d’une partie de la communauté internationale qui jamais n’a pris le soin d’aller à la source et s’est contenté de commentaires de bistrot.

Nous réitérons que le Sénégal et le Président Macky SALL n’ont de leçons de démocratie à recevoir d’aucun autre pays.

En conclusion, nous félicitons et soutenons le Président dans sa volonté de pacifier l’espace politique, de dialoguer avec toutes les parties pour rapidement fixer une date pour une élection transparente et crédible.

Et dans cette optique, BBY de France compte intensifier ses actions afin de faire élire son candidat, Monsieur Amadou BA, dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Vive le Sénégal

Vive la coalition BBY

Fait à Paris, le 22 février 2024

La Coalition Benno Bokk Yakaar de France