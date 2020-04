Diaraf Sow demande aux opposants et journalistes râleurs de se taire

PAR RESPECT AU PEUPLE, QUE LES RALEURS SE TAISENT !

Opposants réels ou encagoulés, éternels aigris jamais contents, ils passent tout leur temps à critiquer et tirer sur tout ce qui bouge.

Avec eux rien n’est bon. Rien ne sera bon.

Leurs mots et attitudes sapent la cohésion nationale et sociale et portent gravement atteinte à l’espace psychologique du peuple sénégalais déjà assez stressé par la situation découlant de la crise sanitaire due au coronavirus.

C’est finalement épuisant d’entendre tout le temps ces énergumènes pires que le coronavirus tirer tout le temps sur le Gouvernement du Président Macky Sall qui est pourtant une star internationale en ce moment car applaudie, félicitée et enviée par tous les pays Africains mais aussi honorée par le monde entier de par sa politique féérique très efficace de résilience contre le coronavirus.

Le peuple sénégalais dans sa majorité en a marre de ces journaleux politiciens encagoulés et politiciens ratés qui font tout pour gâter le travail de l’État du Sénégal en toutes circonstances, ils font la honte de leur patrie: ils intoxiquent et étouffent les sénégalais de par leurs polémiques de caniveau sans intérêt pour le peuple. Ils veulent tout ramener à des pratiques politiciennes afin d’embarquer tout le monde dans ces débats de bornes fontaines pour discréditer nos gouvernants ; ces derniers étant obligés d’apporter des réponses ou des démentis.

Pendant ce temps, le peuple attend, les priorités attendent.

Leur négativité débordante et excessive est une menace pour l’unité nationale et ils ne font aucune distinction entre situation normale et situation de crise. Tout ce qui les intéresse est de faire le buzz au moment où le pays a surtout besoin d’entente, d’unité, de cohésion et de solidarité. Leur seule personnalité mise en évidence et à la Une des journaux compte pour eux.

Ils verront toujours le mal et diront toujours le mal même si tout est parfait, à défaut ils seront malheureux et stressés.

Dans le cas contraire, ils sont contents d’avoir sujets à débattre et d’exposer tels des trophées de guerre, les malheurs de leurs compatriotes qui seraient sûrement la faute de nos gouvernants.

N’est-il pas temps pour eux, au lieu de passer leur temps à critiquer le Président Macky Sall et son Gouvernement de s’efforcer de corriger leurs erreurs et manquements, parfaire leur défaut de sincérité, requérir un minimum d’honnêteté et d’humilité, reconstruire leur carence de générosité et de patriotisme ?

Combien ont-ils participé au combat contre le Covid-19 au moment ou le sénégalais le plus démuni a contribué ? Qu’ont-ils fait pour leurs localités ? RIEN !

Éternels alarmistes, pessimistes, défaitistes professionnels, il est temps d’arrêter, nous sommes en guerre, un peu de patriotisme s’il vous plaît !

Certes, le Président Macky Sall et son Gouvernement sont loin d’être parfaits comme tout être humain et ses œuvres mais sont de loin meilleurs que tout le monde dans cette lutte et même les pays du monde entier se demandent le secret qui justifient ce qu’ils appellent « l’exception sénégalaise ».

Le Président Macky Sall est la bonne gouvernance et la transparence personnifiées. Tout a été clair et transparent depuis le début jusqu’à maintenant. Les bonnes décisions ont été prises depuis le début et jusqu’à maintenant. L’argent des sénégalais est entre de bonnes mains; ils n y’a que les râleurs qui piaillent et ces derniers ne feliciteront jamais le Président Macky Sall car ils n’auront plus objet de piaillements ; ils occuperont les plateaux de télé et internet pour tenter de semer la doute et la zizanie dans la tête des sénégalais mais ces derniers mâtures et intelligents diront toujours MERCI au Président Macky Sall à chaque fois que l’occasion leur sera donnée. Il en a toujours été ainsi depuis 2012; il en sera toujours ainsi car Macky Sall est et reste le meilleur Président de l’Afrique aux Caraïbes.

C’est l’occasion pour nous de féliciter et encourager le Ministre Mansour Faye pour l’excellent travail qu’il est en train d’abattre et de lui dire bon vent et bonne continuation. Nous félicitons également le Ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ainsi que tous les membres du Gouvernement sans exception.

À tous les deux, nous leur disons bonne continuation.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J