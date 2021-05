Diaraf Sow : « Macky a innové et rénové le Sénégal »

« Je vous reconnais le mérite d’avoir réussi là où Senghor, Wade et moi avons échoué » témoignait l’ex Président de la République Abdou Diouf sur le Président Macky Sall.

Ce beau témoignage du Président Abdou Diouf prouve qu’il n’existe pas un sénégalais de bonne foi qui refuse de reconnaître que le Président Macky Sall a réalisé le vœu du Président Senghor: Dakar est aussi beau que Paris et le Sénégal est devenu l’un des plus beaux pays d’Afrique, grâce à la génie du Président Macky Sall.

TÉMOIGNAGES, PRIX ET DISTINCTIONS

Des habitants de la sous-region n’ont pas hésité une seule fois à lancer des témoignage sur le Président Macky Sall qu’il aurait souhaité avoir comme Chef d’Etat chez eux, dans leurs propres pays.

Ces derniers ont remarqué que le Sénégal avance, se développe et se construit. Ils ont vu que l’émergence est devenue une réalité au Sénégal grâce aux nombreuses infrastructures et réalisations du Président Macky Sall, les unes plus belles que les autres.

Il en est de même des médailles, distinctions et prix que notre Chef d’Etat a reçu et reçoit tout le temps, partout à travers le monde entier qui témoignent de son amour pour le Sénégal réconforté par son bilan extraordinaire extrêmement positif loué par les Sénégalais et par toute l’Afrique qui ne cessent de lui renouveler leur confiance à l’issue de chaque échéance électorale.

Ainsi, Macky Sall, Grand Officier de la Légion d’honneur français en 2008 et Grand Croix de l’Ordre National du Lion-Grand Croix de l’ordre de l’État de la Palestine en même temps membre honoraire de l’Académie française des sciences d’outremer, Président du comité d’orientation du NEPAD et co-Président de la coopération sino-africaine, Grand Croix de l’Ordre de la Pléiade (la plus grande décoration du parlement de la francophonie), Médaille d’or de l’Académie d’agriculture de France a reçu aussi le Grand Prix d’Excellence de la Chambre de Commerce Américaine, jamais décerné à un africain.

Notre Président, Monsieur Macky Sall, a également reçu le Prix WISTAN qui est la plus haute distinction du royaume d’Arabie Saoudite. Le Président Macky Sall a de même gagné le Prix Leadership de bonne gouvernance Prix MEDAYS 2019 décerné par le Maroc pour ses nombreuses actions en faveur du développement en Afrique et au Sénégal en particulier.

Notre Chef d’État a également été décoré du Grand Prix Africa Démocracy, pour ses efforts dans la consolidation de la démocratie et du développement au Sénégal et en Afrique. Même le Japon lui a décerné le Prix SUNHAK 2020, décerné pour ses qualités de militant de la paix, du dialogue social et d’acteur de Bonne Gouvernance.

Le Président Macky Sall revevra d’autres distinctions à travers le monde comme le Prix du Platinium Awards 2018 décerné par la CAF. Le Président Macky Sall avait aussi été désigné Homme de l’année 2019 du secteur pétrolier et gazier décerné par Africa Oil and Power et le Champion de la troisième décennie des Nations Unies pour le développement industriel de l’Afrique.

Le Président Macky Sall ne s’en est pas limité là à recevoir des médailles partout à travers le monde. Il sera ainsi décoré du Grand Prix pour la paix et le dialogue entre les peuples décerné en Allemagne. Il recevra de même le Prix Gouvernance environnementale pour toutes ses actions en faveur de la préservation des ressources naturelles, décerné par REPES ainsi que le Super Prix Grand Bâtisseur décerné par The Road Builders pour ses nombreuses réalisations au Sénégal en terme d’infrastructures à tous les niveaux.

Le Président Macky Sall a également été titré Docteur Honoris Causa dans de nombreux pays du monde: Docteur honoris causa à l’université Suisse UMEI, Genève ; Docteur honoris causa à l’université School of -Diplomacy International Relations de Genève ; Docteur honoris causa à l’université nationale de Pukyong en Corée du Sud ; Docteur honoris causa du Conservatoire National des Arts et des Métiers de Paris ; Docteur honoris causa de l’université Abomey Calavi du Bénin.

En plus de tous ses honneurs, le Président Macky Sall sera élevé au grade de « Ayopo » en Côte d’ivoire et intégré dans la chefferie d’Abidjan dans la génération Tchagba de la catégorie Djehou, dans la famille Akouedo, avec pour nom “Ayôpô” .Le président Macky Sall se fera appeler désormais en terre d’Eburnie “Ayôpô ” c’est à dire celui qui a le pouvoir et qui pardonne. Tout récemment, le Président Macky Sall a été honoré par la Conférence des ministres de l’éducation des États et gouvernements de la francophonie qui lui a décerné le diplôme de reconnaissance pour saluer l’engagement du Chef de l’Etat en faveur de l’éducation et surtout ses grandes réalisations dans ce secteur au Sénégal.

LE GRAND DÉMOCRATE

– Le Président Macky Sall ne cesse jamais de lancer de nombreux appels au dialogue politique et à la concertation sur le processus électoral, sur les questions politiques, sociales et économiques notamment sur la gestion pétrolière et gazière vis à vis de ces opposants politiques.

– Des opposants ont été graciés malgré les délits flagrants qui ont motivé leurs condamnations. Ce qui se passe rarement dans le monde.

– Toutes les manifestations n’ayant aucune menaces de troubles graves sur l’ordre public ont été autorisées.

– La liberté d’expression n’a jamais été aussi respectée au Sénégal et certains prétentieux ne manquent jamais d’occasions pour jeter toute leurs indisciplines sur la première Institution de la République et sur des personnalités du gouvernement sans qu’ils soient menacés d’emprisonnement ou d’arrestations. Des radios privées transformées en instruments de propagande politique de l’opposition passent tous leurs temps à jeter le discrédit sur l’État et sur ses Institutions ne sont pourtant être jamais inquiétés alors que normalement leurs licences devraient leur être retirées.

– L’ audit du fichier électoral à la demande de l’opposition leur avait été accordé par le Président Macky Sall et a été fait par des experts indépendants qui ont conclu que le fichier électoral était fiable et sans équivoque mais une partie de l’opposition malhonnête continue malgré tout de contester cette conclusion des experts auditeurs indépendants

LE BÂTISSEUR DU SÉNÉGAL ÉMERGENT

– Plus de 850 km d’autoroutes

– Réhabilitation et élargissement de 120 km de routes entre Richard Toll et Ndioum (RN2);

– Reconstruction du pont de Ndioum long de 150 m en 2012 ;

– Réhabilitation et l´élargissement de 287 km de routes entre Ziguinchor et Vélingara (RN6) ;

– Reconstruction du pont de Kolda long de 91 m, travaux lancés en 2013 ;

– Réhabilitation de la RN2: Saint-louis-Rosso y compris 65 km de voies de désenclavement ;

– Travaux de réparation du pont de Kalakalouse ;

– Travaux de construction du pont de Falémé ;

– Travaux de construction du pont de Fanaye ;

– Travaux de réhabilitation de la route wack Ngouna-Keur Madiabel ;

– Travaux complémentaires de la ville de Touba dans le cadre du Programme de Modernisation ;

– Travaux de réhabilitation de la route Cap Skiring-Djembering ;

– Travaux de réhabilitation de la route Diouloulou-Kafoutine ;

– Travaux de la réhabilitation de la route Km 50-Kayar-Fatick-Bambey ;

– Travaux de la construction de la route Linguére-Matam section Patouki-Ourossogui ;

– Travaux de construction des trois (3) ponts de Matam ;

– Travaux de la construction de la route Vélingara-Badiara ;

– Travaux de construction de la route Gossas-Mbar ;

– Travaux de construction de la route Passy-Foundiougne ;

– Travaux de construction de la route Linguére- Matam section Boula-Ranérou-Patouki ;

– Travaux de construction de la route Touba Toul-Khombole ;

– Travaux d´aménagement de la Boucle du Blouf, section Thionk Essyl Balingor ;

– Travaux d´aménagement et de bitumage de la route Tivaoune Touba Toul-Khombole environ 37Km ;

– Travaux de construction d’autoponts aux carrefours de Thiaroye, Keur Massar, Saint- Lazar, Yoff, Lobath Fall…

– Travaux de construction de l’autoroute Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) – Mbour y compris les bretelles ;

– Travaux de construction des ponts de Fanaye et de Gêole ;

– Construction du pont de Kédougou ;

– Travaux de construction et d´aménagement de la VDN section 3 : tronçon Golf-Tivaoune Peulh y compris bretelle d´accés au village de Tivaoune Peulh ;

– Construction de la route Fatick-Bambey ;

– Réhabilitation de la route Mako-Kédougou/Volet sensibilisation aux problémes de santé et sécurité routiére ;

– Remise en état de la grande Niaye entre Rufisque et Loumpoul Lot 1, Lot 2, Lot 3;

– Remise en état de la RN1 entre Rufisque et Bargny 2 x 2 voies ;

– Travaux d´entretiens des aménagements paysagers de la corniche Ouest entre Bloc des Madeleines et Pharmacie des mamelles ;

– VDN lot 2 : CICES-Golf Club Dakar ;

-Projet de modernisation de Touba, Tivaouane, Ndiassane, Leona Niassene et autres villes religieuses;

– Reconstruction Pont Emile Badiane ;

– Projet de construction, route connectivité autoroute á péage/Rufisque ;

– Travaux de réhabilitation de la RN6, tronçon Ziguinchor-Tanaff ;

– Réhabilitation de la route Manda Douane-Vélingara ;

– Réhabilitation du parking gros porteur á Tambacounda ;

– Travaux d’aménagement du contournement de la ville de Médina Gounass ;

– Réhabilitation de la route Tambacounda-Dialacoto ;

– Aménagement de la route Joal Samba Dia Djiffer ;

– Aménagement de la route Passy-Sokone ;

– Travaux de construction des postes juxtaposés de Boundou Foudou ;

– Travaux de construction des postes juxtaposés de Moussala ;

– Travaux de construction du pont de HALWAR ;

– Autoroute AIBD-Somone-Mbour ;

– Pont Sénégal/Gambie et Postes de contrôle juxtaposés ;

– Autoroute « Ilaa » Touba ;

– Autoroute Diamniadio-Blaise Diagne

– Aéroport International Blaise Diagne ;

– Echangeur de l´Emergence á Dakar ;

– Cité de l´Emergence avec ses 17 tours en centre-ville de Dakar ;

– Train Express régional

– Aéroport Blaise Diagne-Gare ferroviére de Dakar ;

– Tramway Blaise Diagne-Dakar ;

– Projet de Bus rapide Transit sur voies réservés entre Guediawaye et Dakar-centre (BRT) avec 144 bus électriques

– Construction du Quai de pêche de Soumbedioune ;

– Chaloupe Dakar-Rufisque-Aguene et Diambogne ;

– Agrandissement du Stade Alioune Sitoe Diatta ;

– Construction de l´aréne Nationale á Dakar ;

– Construction des Salles de Conférence pour le Gamou á Tivaoune et le Magal á Touba ;

– Construction du Centre International de Conférence Abdou Diouf á Diamniadio.

– La route Thilogne Ndioum d’un montant dz 47,3 Milliards

– La route Thilogne-Ourossogui et Hamady Ounaré-Fadiara Bakel pour 45,8 Milliards

– La route Ourossogui-Hamady Ounaré pour 17,5 Milliards.

– Les sphères ministérielles de Diamniadio

– Le Port de Kaolack

-La grande mosquée de Guédiawaye

– La grande mosquée de Pikine

– Autoroute AIBD-Thiès-Mbour

– Dakar Arena.

– Arène national

– Réfection building administratif

– Plus de 2800 villages électrifiés

– Plus de 3000 kilomètres de route

– Plus de 8000 kilomètres de pistes rurales.

– Des tracteurs et du matériels agricoles de qualités sont mis à la disposition des agriculteurs

– Les sapeurs-pompiers équipés

– Aéroport International Blaise Diagne

– Bateaux Taxis « Melakh » et « Guelawar » de e Foundiougne

– Bateaux Aguene et Diambogne pour désenclaver la Casamance

– Des bateaux patrouilleurs sont offerts à la marine nationale dont le « Conejera », le « Ferlo », le « Fouladou » et le « Kédougou ».

– De nouveaux bus Dakar Dem Dik et Sénégal Dem Dik sont mis à la disposition des populations.

– Des Bus Tata sont éparpillés dans toutes les régions pour faciliter la mobilité des sénégalais

– Les Taxis de l ‘émergence sont disponibles

– Inauguration de Six (6) nouveaux pavillons à l ‘UCAD

– Des bus sont mis à la disposition des étudiants

-Augmentation du nombre de boursiers.

– Octroie de 5800 nouveaux lits pour les étudiants

– Avec le Président Macky Sall, le Sénégal envisage de devenir un hub aéroportuaire et touristique en faisant d’Air Sénégal une compagnie aérienne d’envergure internationale avec 14 avions flambant neufs et avec 15 Trains Express Régionaux: la compagnie aérienne Air Sénégal S.A

– Le Président Macky Sall va inaugurer en mai prochain le nouveau Data Center de Diamniadio. Cet édifice fera du Sénégal un hub numérique sous-régional.

– Avec le PAP2A, moins de 5000 milliards alloués pour la relance de l’économie.

– 840 millions de dollars pour la réalisation du port de Ndayane, le plus grand de l’Afrique de l’Ouest.

MACKY SALL L’HOMME SOCIAL

– 5,5 milliards d’appui aux entreprises

– 50 milliards de crédits hôteliers accordés au secteur touristique

– Prise en charge des factures d’électricité bimensuelles de 1100000 ménages qui ont reçu un soutien conséquent en denrées alimentaires.

– Aide financière de 126724 sénégalais de la diaspora

– Appui au rapatriement de 12584 compatriotes

– 14000 initiatives entrepreneuriales financées

– Augmentation du budget de la campagne agricole 2020-2021 de 40 à 60 milliards de francs CFA, soit une hausse de 50 %, pour l’achat de matériels et intrants agricoles en faveur du paysannat.

– Financement des jeunes

– La Couverture Maladie Universelle

– Le plan Sésame pour accompagner les soins de santé de la troisième ages.

– Les bourses de sécurité familiales pour accompagner les couches vulnérables et les populations démunies.

– Augmentation des bourses des étudiant. C’est ainsi que la demi-bourse passe de 18 000 F CFA à 20 000 F CFA, la bourse entière, de 36 000 F CFA à 40 000 F CFA et la bourse de 60 000 F CFA est portée à 65 000 F CFA.

– Construction de nombreux autres pavillons au campus social à l’Université et d’amphithéâtres avec de nouveaux lits destinés aux étudiants.

– Diminution des prix du ticket de petit-déjeuner qui passe de 75 F à 50 F et des prix du ticket du déjeuner qui passe de 150 F à 100 F.

– Recrutement de 5000 enseignants en 2021

– Recrutement de 3000 gendarmes auxiliaires

– Recrutement de 3000 nouveaux policiers

LE CHOIX DU PEUPLE

Le Président Macky Sall a été élu démocratiquement en 2012. Depuis lors, ni lui ni sa coalition n’ont perdu une seule élection. Malgré, les manipulations de l’opposition, mensonges et autres techniques machiavéliques de ses détracteurs, le Président Macky Sall reste toujours le choix du peuple sénégalais. Il a gagné haut la main, en toutes évidence, toutes les élections présidentielles, législatives et municipales à l’issue desquelles aucune chance n’a été laissée à l’opposition qui n’existe que sur les réseaux sociaux.

UNE DIPLOMATIE REHAUSSÉE

Grâce au Président Macky Sall, le rayonnement du Sénégal dans le concert des nations est devenu une réalité.

– Grâce au succès diplomatique du Président Macky Sall, le Sénégal est devenu une voix autorisée à travers le monde. Le Président Macky Sall fait partie des plus grandes personnalités politiques les mieux écoutées dans le monde.

Parmis les succès diplomatique du Chef de l’État sénégalais figure la résolution de la crise gambienne où le président Macky Sall a joué un rôle décisif.

– Contribution d’un milliard de Cfa de soutien aux urgences du G5 Sahel.

– La participation du Sénégal dans la gestion du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et de la tenue, à Dakar, du procès de l’ancien président Tchadien, Hissen Habré.

– L’érection du pont Sénégal-gambie est un autre exemple de succès diplomatique du Président Macky Sall.

le succès de la diplomatie sénégalaise se caractérise aussi par la représentation du Sénégal au Conseil des Nations unies et la participation au forum de Coopération entre la Chine et l’Afrique.

– Le 10 décembre, les Etats-Unis ont récompensé la bonne tenue économique du Sénégal, la démocratie et le respect des droits de l’Homme par une enveloppe de 600 millions de dollars (351 milliards de francs Cfa).

Le Sénégal est donc un pays crédible et respecté par les grandes nations.

DE GROS EFFORTS POUR L’AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

– Le Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann vient d’être inauguré par le Président Macky Sall.

– Réception de 4 nouveaux hôpitaux

– Sept (7) services de réanimation mis aux normes au coût de centaines de millions.

– Trente Trois (33) nouvelles unités d’accueil

– Six nouveaux centres de dialyse

– Un centre d’oncologie à Diamniadio

– Recrutement de Mille (1000) paramédicaux dans la fonction publique

– Recrutement de 500 nouveaux médecins

DES RÉSULTATS RÉCONFORTANTS

– Les récoltes de ces dernières années ont battu tous les records. Les prix des céréales, fruits et légumes sont devenus très abordables sur le marché et les ménagères ne se plaignent plus.

– La police nationale équipée et très expérimentée est l’une des meilleures du monde.

– Le Sénégal fait partie des 36 pays qui ont mieux géré la COVID19 en occupant la deuxième place.

Le bilan extraordinaire du Président Macky Sall est loin d’être terminé. Les projets sont très nombreux et la vision de l’homme est très grande.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons toujours dit que le Président Macky Sall mérite tout notre soutien mais aussi tout notre respect et considération.

Maître Diaraf Sow, Président du parti ADAE/J et Coordonnateur de la coalition Joowléene ( BBY)