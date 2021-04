Hospitalité : La Teranga sénégalaise au cœur de l’AIBD

L’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) organise depuis dimanche une « Semaine du passager », dans le cadre de la relance de ses activités dans contexte de pandémie.

Cette manifestation qui se poursuivra jusqu’à samedi, vise notamment à faire ressentir aux passagers l’hospitalité sénégalaise ’’la Téranga’’, a indiqué Askin Demir, nouveau directeur général de la société Limak AIBD Summa (LAS), gestionnaire de l’AIBD.

L’Aéroport Blaise Diagne compte également sur cette initiative pour rassurer ses usagers après « les temps difficiles » de ces derniers mois, en vue de relancer ses activités fortement impactées par le Covid-19, a expliqué M. Demir.

Depuis janvier 2019, l’AIBD, premier aéroport africain certifié Customer Experience, travaille à une mesure de la satisfaction du client, à travers des smileys installés dans différents coins de l’aéroport, de concert avec ses partenaires des restaurants et des trois salons VIP.

Le nombre de passagers de l’aéroport international de Diass a baissé de moitié entre 2019 et 2020, du fait de la pandémie à coronavirus qui a fait son apparition sur le territoire sénégalais il y a plus d’u an.

Source L’AS