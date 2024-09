Diaraf Sow : «Pastef veut perdre les élections législatives»

JE VAIS VOUS FAIRE UNE RÉVÉLATION. SUR LES RECENTS AGISSEMENTS DE PASTEF ET OUSMANE SONKO (PAR ME DIARAF SOW)

En réalité, PASTEF veut perdre les élections législatives. Il tient à perdre les élections législatives. Sonko est très intelligent. Il sait que l’exercice de communication d’aujourd’hui vise à décourager les sénégalais et tous ceux qui avaient un grin d’espoir au PROJET.

Le message d’aujourd’hui est très clair: » Tous ceux qui attendaient PASTEF et sont gouvernement pour voir leurs problèmes réglés doivent encore attendre des décennies car ni les moyens ni les conditions ne sont là »: Un aveu d’échec.

Par contre, ce que Ousmane SONKO ignorait, c’est que le peuple lui a tourné le dos.

Avec les nombreux commentaires négatifs et défavorables similaires issus du peuple qui refutent d’office ses délires et ces accusations mensongères contre l’ancien régime pour justifier et faire son aveu d’échec, Ousmane SONKO sait qu’il est dans une descente aux enfers sûre et certaine et qu’il a perdu l’estime d’une bonne frange du peuple et de ses supporters.

Parallèlement et en réalité, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane SONKO, avec leurs collaborateurs, anciens insulteurs et pourfendeurs de la République ne savent rien sur la gestion d’un pays à fortiori celle d’un État comme le Sénégal.

Aussi leurs actes et décisions impopulaires déjà engagés à mis le Sénégal à genoux et le pays est dans un désastre social et économique sans précédent et les risques de paralysie et d’explosion sociales sont réelles. Tous les feux sont au rouge.

Donc ne pouvant pas demander au secours à l’opposition très calée et très expérimentée en terme de gestion politique et administrative, le tendem incompétent qui étouffe actuellement sous la forte pression des innombrables problèmes dûs à la réalité du pouvoir et à leur incompétence à trouver une solution avec un PROJET et UNE SOLUTION fictifs qui n’ont jamais existés, ils espérent perdre les élections législatives pour laisser, devant une cohabitation, l’opposition leur venir au secours en nommant un Premier Ministre expérimenté et assidu et en formant un gouvernement d’union nationale capable de leur sauver de l’humiliation déjà sur place.

Voilà en bref, la raison de toute cette précipitation à dissoudre l’assemblée nationale et à organiser dans un désordre indescriptible qui file tout droit vers l’échec, ces soient disantes élections législatives anticipées.

Me Diaraf SOW Doctorant en Sciences Politiques diplômé en Gouvernance Internationale et maître en Administration Publique