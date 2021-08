Diattara a fait un coup d’état dans le Rewmi avec…(Les preuves)

L’absence de Idy n’est plus à prouver. L’homme supposé en vacances en France et qui est le président du Conseil économique social et environnemental (CESE) a raté les deux plus importantes réunion de l’Union des conseils économiques sociaux d’Afrique (UCESA), l’un au Maroc et le dernier au Sénégal…Mais Yankhoba Diattara, considéré comme le Mahmoud Saleh du parti Rewmi continue de clamer haut et fort que son patron, Idrissa seck est bien portant et est en vacances en France…mais les révélations de xibaaru vont montrer le visage diabolique de cet éternel second d’idy qui a toujours « tué » dans l’ombre…

Mahmoud Saleh, le vrai, celui qui a fait chasser Idrissa Seck du PDS et qui est aussi le bourreau de Mahammed Dionne, Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé et Oumar Youm dans l’APR, a montré la voie a un autre enfant de Thiès…Yankhoba Diattara. Inspitré par son mentor, Yankhoba Dioattara est celui-là même qui a fait partir Oumar Sarr n°2 du Rewmi.

Et il est aussi à l’origine du départ de Thierno Bocoum qui a créé AGIR (Alliance générationnelle pour les intérêts de la République) mais aussi celui qui a fait virer malproprement le député du Rewmi, considéré pendant longtemps comme le numéro du Rewmi, Déthié Fall qui vient de créer son parti le Parti républicain pour le progrès/Disso ak Askanwi.

Le fort de Yankhoba Diattara est une qualité qu’il a emprunté à Mahmoud Saleh…On ne le voit jamais. Mais il est toujours prêt à vous planter « un couteau dans le dos ». Quand Mahmoud Saleh souriait à deux de ses collègues à la présidence de la République, dont nous tairons le nom, au soir du 30 octobre 2020, il savait que ces personnes seraient virées le lendemain 1er novembre 2020.

Et Yankhoba Diattara de son côté avait anticipé les départs des jeunes aux dents longues du Rewmi. C’est lui qui avait confectionné la liste du Rewmi pour la coalition aux Législatives, ce qui a mis Thierno Bocoum dans une colère noire. Et c’est Diattara qui a tenu Déthié Fall à l’écart des négociations Macky-Idy.

Aujourd’hui, c’est le même Diattara qui monte au créneau pour parler au nom du Parti Rewmi comme si statutairement, c’était lui le numéro 2 du parti…cela veut dire qu’il y a quelque chose qui cloche dans ce parti. Pour tous ceux qui connaissent Idy, considéré comme la seule constante de Rewmi, Diattara n’est ni son second dans le parti encore moins le porte-parole du parti de Rewmi. Voici le nouveau bureau de Rewmi rendu public le 27 décembre 2021…

Madame Ndéye Maguette Dièye : 1 ère vice-présidente;

: 1 vice-présidente; Monsieur Yankhoba Diatara : 2 ème vice-président;

: 2 vice-président; Madame Awa Gueye kébé : 3 ème vice-présidente;

: 3 vice-présidente; Monsieur Aly Saleh Diop : 4 ème vice-président;

: 4 vice-président; Madame Mariétou Dieng : 5 ème vice-présidente;

: 5 vice-présidente; Docteur Lamine Ba : 6 ème vice-président;

: 6 vice-président; Madame Soda Mbacké : 7 ème vice-présidente;

: 7 vice-présidente; Monsieur Moustapha Diop : 8ème vice-président

Et le porte-parole du Rewmi est Daouda Ba..

Alors pourquoi c’est Yankhoba Diattara qui parle au nom du parti, qui rend public le programme des vacances de Idrissa Seck et qui parle même de ses déplacements privés…Le porte-parole ne parle plus au nom du parti. C’est Yankhoba Diattara qui est aux commandes. A cet instant personne n’ose imaginer ce qui se passe dans le parti car la famille même du dirigeant du Rewmi est aphone. C’est que Diattara garde le parti jusqu’au retour en « forme » de Idrissa Seck…

C’est à partir de ce moment que le Coup d’état intervient…avec Aly Saleh Diop

la suite demain dimanche

La Rédaction de xibaaru