Diaw Fara pleure un digne fils du Walo disparu

Diaw Fara sur le décès d’Amadou Bégaye Diop: »Nous pleurons un illustre et digne fils du Walo… »

Adama Diaw dit Diaw Fara réagit suite à la disparition du Maire de Rose- Béthio, par ailleurs, Directeur de l’équipement scolaire au ministère sénégalais de l’Éducation, Amadou Bégaye Diop. Et c’est avec le coeur empli d’émotion que le jeune responsable du parti présidentiel témoigne : »La disparition du Maire de Rose-Béthio( Saint- Louis), Amadou Bégaye Diop est une immense perte pour le Sénégal et, notamment, la mouvance présidentielle.

Ainsi, le Walo vient de perdre un de ses plus illustres et dignes fils. Homme affable et serviable , ABD a toujours été à l’avant-garde du combat pour le triomphe de la cause de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall.Moi, personnellement, il était un père, un soutien et un conseiller.

Sa générosité était vraiment légendaire. Sur ce, nous nous inclinons devant sa mémoire du défunt édile de la Commune de Rose- Béthio et présentons nos très sincères condoléances à sa famille biologique mais aussi politique. Que Firdawsi soit sa demeure éternelle. Amen.