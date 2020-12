Idy-le clown…veut-il anesthésier Macky ?

Idrissa Seck dit Idy-Kirikou-Seck qui se lève seul dans une salle comble et qui applaudit Macky Sall…un mara devenu danseur. En deux sorties avec Macky, le soporifique Idrissa ne veut laisser planer aucun doute sur sa soumission totale…Cet étrange festin d’Idy-Kirikou-Seck ne cache-t-il pas un plan funeste ?

Idy-Kirikou-Seck : Sa nouvelle stratégie pour endormir et mordre Macky Sall

Idrissa Seck s’est mis au-devant de la scène politique nationale depuis son ralliement au Président de la République Macky Sall. Idy-Kirikou-Seck était l’un des plus grands pourfendeurs du Chef de l’Etat, il n’y a guère longtemps. Aujourd’hui, Idy-Kirikou-Seck a totalement retourné sa veste. Grand chantre de versets coraniques, il sait les utiliser à merveille afin de mieux atteindre ses adversaires lorsqu’il les attaque ou quand il veut expliquer certaines de ses positions politiques.

Idy-Kirikou-Seck reste un grand tribun. Il s’est mis actuellement au service du Président de la République Macky Sall qui l’a nommé Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Il est devenu danseur et applaudisseur de Macky Sall. C’est comme si, son poste de Président du CESE était quelque chose d’inespéré pour lui, or il avait été tout-puissant ministre d’Etat, directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Premier ministre, sous Me Abdoulaye Wade. Après avoir quitté ces fonctions, Idy-Kirikou-Seck était seulement obnubilé par le poste de Président de la République du Sénégal.

Après avoir porté le slogan de « Idy, quatrième Président de la République » ensuite « cinquième », il parait comme étant un homme ayant renoncé ses ambitions. Cela ne colle guère à sa personne. Idy-Kirikou-Seck aurait-il décidé tout simplement de changer de stratégie ? En attaquant plus frontalement le Chef de l’Etat, mais plutôt de se mettre à ses côtés, afin de l’endormir pour mieux le surprendre afin d’obtenir le pouvoir.

Idy-Kirikou-Seck n’a pas renoncé à ses ambitions. C’est pourquoi, d’aucuns pensent qu’il cherche uniquement à mieux endormir le Chef de l’Etat Macky Sall, dans son nouveau profil de « doungourou ». Il fait tout, comme s’il voulait à assurer à tout le monde qu’il est sincère dans sa soumission au Chef de l’Etat Macky Sall. En deux sorties publiques aux côtés du Chef de l’Etat, le soporifique Idy-Kirikou Seck ne veut laisser planer aucun doute sur sa soumission totale à Macky Sall. Une stratégie pour mieux endormir le Chef de l’Etat, et pouvoir l’endormir le moment venu.

