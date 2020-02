Achat de véhicules à la DGPU : Des responsables de la structure s’expliquent…

La presse a fait ses choux gras, ce vendredi, sur deux(2) véhicules de luxe qu’aurait payés la Direction de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), à hauteur de 108 Millions de nos francs. Une information qui a suscité moult commentaires et, surtout, dans un contexte de rationalisation annoncée avec grand fracas, du parc automobile de l’Etat. Dans une note transmise à nos soins, de gros bonnets de la structure dirigée par Monsieur Diène Farba Sarr apportent des éclaircissements et, pas des moindres : « La situation générale au sein de la DGPU avant l’arrivée de l’actuel Délégué général, Monsieur Diène farba SARR, se caractérisait comme suit : problèmes de locaux pour abriter le personnel ( plusieurs agents ne disposaient pas du minimum d’outils pour travailler à savoir bureaux, ordinateurs) ; problèmes liés à la mobilité du personnel surtout technique ( techniciens, ingénieurs, urbanistes, architectes), pour les visites de terrain . Le parc automobile était inexistant avec seulement 6 voitures dont 2 pour le DG, 1 pour le Président du Conseil d’Orientation, 1 pour le SG, 3 véhicules pour les équipes opérationnelles. Les directeurs opérationnels et autres cadres n’ont jamais disposé de véhicules pour exécuter convenablement leurs tâches au vu des contraintes notoires notées dans le périmètre du pôle. Plusieurs agents ont bousillé leurs véhicules personnels dans l’exercice de leur mission ; déficit de communication avec les développeurs, promoteurs et autres partenaires intervenant dans le pôle en général ;absence de vision prospective dans la recherche de partenariat financier en vue de booster les programmes et projets prévus dans le plan directeur d’aménagement du pôle ;ralentissement dans le rythme d’exécution des projets en cours (des projets ne sont pas encore finalisés depuis au moins 5 ans, pour un coût de Deux milliards F CFA. », Ont-ils fait savoir. Et Ils poursuivent, preuve l’appui: « Ce programme resté 4 ans sans démarrer a connu un début d’exécution. Cela permettrabà terme d’exécuter 20,5 km de réseau Route et VRD pour la viabilisation des terres du pôle. A ce titre, la mise en place de réseau d’eau et d’électricité qui ont permis le démarrage des grands projets dans le Pôle Urbain (State du Sénégal, place de l’émergence, Dakar Aréna, Cité des Nations Unies, Dakar Diamniadio Sport City) ; Mobilisation substantielle d’engins de BTP (Bulldozer, pelles mécaniques et camions) pour des opérations d’assainissement et nettoyage général du pôle. Cette opération a permis d’assainir sur au moins 500 ha à travers les quatre arrondissements, toutes les assiettes et espaces non encore exploitées, de façon à donner une bonne visibilité spatiale sur tout le pôle. » Et qu’en est-il de l’actif du nouveau Délégué Général, Diène Farba Sarr ? Ils répondent : «Renforcement des canaux de communication avec les développeurs et différents partenaires, par des séries de rencontres et d’échanges ; Redynamiser la confiance des partenaires engagés dans des projets en les assistant de près , dans la résolution des contraintes auxquelles ils font face, dans le cadre de leurs activités ; Développement de nouveaux partenariats financiers en vue de capter les ressources pour l’atteinte des objectifs ; Assainir la gestion du foncier ; Mise en place d’un nouveau cadre de performance avec le renforcement du personnel, des moyens de travail et d’une politique de gouvernance transparente dans la gestion des carrières du personnel. »

Le chargé de la Communication politique du Coordonnateur de l’Alliance Pour la République(APR) à Kaolack, Khalifa Wade, minimise et accuse : «La situation décrite plus haut, cela reflète la stricte réalité. Ni le Délégué Général Diène Farba Sarr, ni le Secrétaire Général, ni les ingénieurs, encore moins les Directeurs de la boîte ne disposent de voitures. Payer 2 véhicules à 108 Millions (soit 54 millions chacun), vous trouvez ca anormal ! Aujourd’hui, il ya des frustrés qui s’agitent pour nous divertir. La seule chose qui obnubile le Ministre Diène Farba, c’est de travailler inlassablement pour traduire en actes concrets la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Ce que c’est gens-là véhiculent, c’est du feu follet, de vaines palabres, de simples vaticinations. Personne ne pourra nous détourner de notre objectif qui est d’œuvrer pour voir grandir ce bébé du Président de la République qu’est Diamniadio. Ces dénigreurs , en proie à une jalousie morbide, seront démasqués tôt ou tard »