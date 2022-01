« Diouf Sarr a un bilan zéro au ministère de la santé » selon

Santé et Action Sociale : le bilan zéro du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR. (Par Ansoumana DIONE)

Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR n’aurait jamais dû être Ministre de la Santé et de l’Action Sociale. Depuis son arrivée, en 2017, à la tête dudit Département, il n’a résolu aucun problème des populations, en matière de santé et d’action sociale. En clair, il ne dispose pas de bilan, après cinq longues années, passées dans ce secteur vital, moteur du développement. Catastrophe.

En cette période de campagne électorale, en direction des locales de 2022, pourquoi le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR n’évoque pas de son bilan, zéro, de sa gestion du secteur de la Santé et de l’Action Sociale ? A-t-il posé un seul acte pour l’amélioration des tristes conditions de vies des citoyens souffrant de troubles mentaux ou victimes de toxicomanies, par exemple ?

Avant d’être candidat à la Mairie de Dakar, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR devrait être audité, pour sa gestion du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Et si l’argent qu’il distribue, présentement, à tort et à travers, était destiné à la prise en charge des besoins des populations, pour leur santé et leur bien-être ? Que les citoyens prennent alors leurs responsabilités !

Rufisque, le 19 janvier 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)