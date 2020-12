Le Ministre Diouf Sarr n’a plus l’autorité morale pour diriger la lutte contre la Covid-19 avec l’arrivée de la prochaine vague

Manifestement, le secteur de la santé aura besoin de ressources supplémentaires pour faire face à la nouvelle vague de la Covid-19. Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr ne veut toujours pas rendre compte des 64 à 90 milliards de FCFA qui lui ont été confiés pour lutter contre la Covid-19 en 2020. Le Sieur Diouf Sarr, se présentant comme économiste, à la tête de 3000 cadres sérieux de l’APR est incapable de construire des centres de traitement Covid après 9 mois, là où la chine peut construire un hôpital équipé de 9000 lits en 10 jours.

Si vous faites un tour à l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye ou à l’hôpital Fann de Dakar, vous verrez que les bâtiments devant abriter les centres de traitement Covid sont loin d’être achevés. A l’hôpital Fann, il est incapable de construire un bâtiment préfabriqué d’une trentaine de lits après 9 mois. C’est proprement scandaleux. Je lui adresserai une question écrite à ce sujet.

Le Sieur Diouf Sarr, omnibulé par son ambition de Maire de Dakar, empêtré dans la business-Covid avec la famille FayeSall, se moque de la santé du peuple. Manifestement, il n’a plus l’autorité morale pour diriger la lutte contre la Covid-19 avec l’arrivée de la prochaine vague.

Mamadou Lamine Diallo