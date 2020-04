Diourbel contre le Covid-19…le Directeur de l’emploi s’active

Le Directeur de l’emploi, Pape Modou Fall a encore brillé par le soutien phare aux acteurs de la presse, du développement communautaire, des photographes, des élèves et étudiants de Diourbel, du collectif des enseignants, de groupements féminins pour ne citer que ceux-là, dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Trois tonnes de riz, une dizaine de caisses d’eau de javel et de savons, du matériel de sonorisation pour la sensibilisation, 2500 masques et des thermos flash ont été gracieusement mobilisés par l’Espoir du Baol pour accompagner ces couches sensiblement affectées par l’état d’urgence et le couvre-feu paralysant ainsi leurs activités.

Un geste humanitaire, sixième du genre depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, atteste tout l’attachement que le Leader de Dëgg Moo Woor porte pour le bien-être de la population de Diourbel. C’est pourquoi, les récipiendaires n’ont pas manqué de témoigner du fond du cœur toute leur gratitude au Directeur de l’emploi qui n’a ménagé aucun effort à répondre favorablement à tous ces appels